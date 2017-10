Hiya veut moderniser les appels entrants sur smartphone

Paradoxalement, l’appel téléphonique sur smartphones est la fonctionnalité qui a été le plus négligée au cours des dernières années. Hiya l’a parfaitement compris et tente d’ajouter une plus-value aux appels vocaux.

Une initiative qui attire les investisseurs puisque la start-up vient de réaliser son premier tour de table. Mené par Balderton Capital, premier investisseur en capital-risque en Europe, il lui a permis de lever 18 millions de dollars. Dans le panel d’investisseurs, on trouve également Nautilus Venture Partners et Lumia Capital. Parallèlement, Lars Fjeldsoe-Nielsen, ‎General Partner de Balderton capital (et ancien cadre au sein d’Uber puis Dropbox), va rejoindre le conseil d’administration d’Hiya.

La société s’était largement illustré pour son application mobile d’identification de l’appelant et de blocage de spams, auparavant appelée Whitepages Caller ID. Celle-ci permet aux mobinautes d’obtenir plus d’informations sur les appels entrants vers leur smartphone. Hiya a aussi récemment lancé un moyen pour les possesseurs d’iPhone de bloquer les messages SMS et MMS de type spams.

20 millions d’utilisateurs

Fondée en 2016, la start-up a déjà séduit 20 millions d’utilisateurs répartis dans 196 pays. La société analyse plus de 3,5 milliards d’appels par mois. Une percée rendue possible grâce à des partenariats avec des groupes tels qu’AT&T et Samsung.

A la tête de Hiya, on trouve le serial entrepreneur Alex Algard. Basée à Seattle, Hiya emploie 50 personnes dans quatre bureaux à travers le monde.

La jeune pousse va exploiter cette levée de fonds pour accélérer son expansion nationale et internationale. Avec un focus sur les produits basés le machine learning et l’augmentation de ses effectifs qui devraient doubler au cours de l’année à venir.

« Alors que l’industrie des télécommunications devient de plus en plus compétitive, les principaux opérateurs mobiles et fabricants de smartphones ajustent leur stratégie en innovant plus rapidement que jamais auparavant, et Hiya les aide, déclare Alex Algard. Nous sommes maintenant en mode hyper-croissance, et cet investissement nous aidera à maintenir notre élan, mais nous bénéficions également d’un savoir-faire stratégique et opérationnel unique et pertinent pour le mobile. »

Crédit photo : @Hiya