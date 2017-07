HMD Global présentera le Nokia 8 le 16 août

Depuis plusieurs semaines déjà, la sortie du Nokia 8 est évoquée sur la Toile. Voir à ce propos nos précédents articles : « Le Nokia 8 pourrait arriver en France fin juillet » et « HMD Global se sépare de son CEO… et laisse fuiter le Nokia 8 ».

La date de sa présentation officielle est maintenant connue : ce sera le 16 août prochain. Des invitations ont en effet été transmises à la presse en vue d’un évènement qui se tiendra le mercredi 16 août à Londres. Et, contrairement à Samsung avec ses Unpacked de New York (dont le prochain sera dédié à la sortie du Galaxy Note 8), HMD Global annonce la couleur : la présentation du Nokia 8.

Un smartphone haut de gamme… abordable ?

Le Nokia 8 sera un smartphone haut de gamme. Si ses spécifications exactes ne sont pas encore officielles, la plupart ont aujourd’hui fuité sur Internet :

Processeur Qualcomm Snapdragon 835 ;

4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage ;

Écran de 5,3 pouces en 2560 x 1440 points ;

Double capteur arrière de 13 mégapixels signé Carl Zeiss ;

Un design classique, avec des bords incurvés ;

Un châssis en aluminium ;

Android 7.1 sans surcouche.

Une fiche technique alléchante, mais sans grande surprise non plus. Reste que HMD Global pourrait faire l’évènement sur un autre terrain, celui des prix. Les rumeurs évoquent un tarif très attractif compris entre 550 et 600 euros. Réponse le 16 août.

