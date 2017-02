HMD Global ressuscite le Nokia 3310, à 59 euros

HMD Global devrait dévoiler toute une gamme de terminaux mobiles Android vendus sous la marque Nokia dans le cadre du Mobile World Congress 2017 de Barcelone.

C’est toutefois un remake du plus célèbre téléphone de la marque, le Nokia 3310, qui devrait être la vedette du show. Une solution commercialisée initialement en 2000.

Autonome et considéré comme quasi indestructible, ce téléphone portable proposait un lot de fonctionnalités originales. À commencer par ses coques interchangeables. Mais aussi la possibilité d’envoyer des SMS longs et la présence de quatre jeux. Il n’est restait pas moins relativement basique, avec son petit écran noir et blanc et son modem bibande.

Présentation le 26 février

C’est donc cette pièce d’histoire que HMD Global promet de ressusciter. Espérons que la firme ne cèdera pas aux sirènes d’une offre Android d’entrée de gamme. Et qu’elle optera pour des caractéristiques plus en adéquation avec l’usage visé : autonomie poussée, solidité à toute épreuve, DAS faible et modem tribande ou quadribande. La fiche technique de ce téléphone portable n’est pas encore connue. Son prix par contre, oui : il serait de 59 euros.

Nous devrions en savoir plus le dimanche 26 février en fin d’après midi, soit peu avant le début du Mobile World Congress. Cet en effet ce jour que HMD Global a choisi pour présenter ses nouveautés.

À lire aussi :

Nokia Mobile présentera des smartphones Android le 26 février

Nokia N1 et P1, les deux stars du Mobile World Congress 2017 ?

Succès éclair en Chine pour le Nokia 6

Crédit photo : © Jussi Kemppainen