HP adopte la mémoire cache Optane d’Intel dans son Pavilion AIO 27

Après les SSD, la mémoire Optane d’Intel prend le chemin des PC. HP vient de l’intégrer à son Pavilion All-in-One 27, un modèle d’ordinateur tout en un qui hérite de 16 Go d’Optane Memory, croient savoir nos confrères de PC World. Ce qui en fait l’un des premiers, si ce n’est le premier, ordinateur de bureau à adopter la technologie d’Intel.

Rappelons que la mémoire Optane développée à Santa Clara s’appuie sur 3D XPoint, une technologie à mi-chemin entre la RAM et la flash. Cette nouvelle génération de mémoire vise à accélérer les performances d’accès aux données en fonctionnant à la manière d’une mémoire cache. Présentée par Intel et Micron il y a deux ans, la technologie 3D Xpoint s’est d’abord destinée aux SSD sous forme de carte PCI Express pour serveurs et stations de travail, avec des capacités démarrant à 375 Go de stockage pour des prix stratosphériques.

Une technologie innovante sur un PC classique

Intel a ensuite décliné 3D Xpoint au format M.2 NVMe pour carte-mère de PC en 16 et 32 Go de capacité. Le nouveau Pavilion All-in-One 27 embarque pour le moment un module de 16 Go qui, selon PC World, le rend quasiment aussi rapide que s’il était équipé d’un disque SSD.

Le reste du PC est plus classique. Livré avec un disque SATA de 1 To à 7200 tours/minutes, la machine s’accompagne de 12 Go de mémoire SDRAM DDR4. Elle est motorisée par un processeur Core i7-7700T. Rappelons que les processeurs Kaby Lake sont la seule génération de puces desktop compatible avec la mémoire cache Optane. L’écran, tactile, de 27 pouces en 1920×1080 embarque une caméra HD rétractable (ce qui évite les indiscrétions lorsqu’on oublie de l’éteindre ou, plus problématique, si on se la fait pirater). Le prix de la machine n’est pas encore communiqué. Ce modèle tourne toutefois habituellement autour de 1 000 euros… sans l’onéreuse mémoire Optane.

Lire également

Avec 3D XPoint, Intel et Micron révolutionnent le monde du stockage flash

Mémoire à changement de phase : un nouveau concurrent pour la DRAM

La mémoire 3D XPoint d’Intel bientôt dans les machines Apple ?

crédit photo : HP