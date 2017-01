HP rappelle plus de 100 000 batteries d’ordinateurs portables

HP effectue aujourd’hui un rappel de certaines des batteries de ses ordinateurs portables vendus entre mars 2013 et octobre 2016. « Ces batteries sont susceptibles de surchauffer, et exposent les clients à un risque d’incendie et de brûlures. […] Il est extrêmement important de vérifier si votre batterie est affectée » alerte HP.

Un rappel massif, qui concernerait 101 000 machines. Des produits des marques HP, Compaq et des gammes Envy, Pavilion, Presario et ProBook. Gammes grand public et professionnelles sont donc touchées.

Le constructeur remplacera les batteries concernées sans frais. S’il est recommandé de ne plus utiliser une batterie touchée par ce problème, son renvoi n’est demandé qu’après réception d’un modèle de remplacement.

Plus de 140 000 batteries rappelées depuis mi-2016

Plusieurs modèles de batteries sont concernés. Afin de les repérer plus aisément, HP propose un outil de détection en téléchargement, complété par un processus de validation manuelle. Le tout sur la page dédiée à cette opération de rappel, que vous retrouverez ici.

Ce programme complète le rappel de 41 000 batteries annoncé en juin 2016. « Il est essentiel de vérifier à nouveau votre batterie, même si vous avez déjà effectué ces vérifications précédemment et que la batterie a été déclarée comme n’étant pas affectée », précise HP.

À lire aussi :

Apple rappelle des millions d’adaptateurs secteur défectueux

Lenovo rappelle plus de 500 000 câbles secteur défectueux

HP rappelle plusieurs millions de câbles secteur défectueux