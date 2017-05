HP dévoile ses tablettes, ultrabooks et notebooks premiums à Cannes

HP profite du Festival de Cannes pour présenter ses nouvelles stars mobiles. À commencer par la tablette Spectre X2, convertible en ordinateur portable (à béquille arrière, malheureusement). Une offre au design soigné, qui devrait concurrencer très efficacement les solutions Surface de Microsoft.

Au menu de cette machine, un écran de 12,3 pouces, présentant une résolution de 3000 x 2000 points. Aux commandes : des processeurs Intel Core i5 et i7 « Kaby Lake » ; jusqu’à 16 Go de RAM ; jusqu’à 1 To de stockage flash connecté en PCI Express. Windows 10 et stylet sont de la partie.

HP annonce des prix de 1000 dollars (Core i5, 8 Go, SSD de 128 Go) et de 1280 dollars (Core i7, 8 Go, SSD de 256 Go), ce qui semble effectivement compétitif face aux tarifs des Surface Pro 4.

Une gamme complète de machines de haut de gamme

La firme profite également de l’occasion pour dévoiler son nouvel ultraportable 13,3 pouces Envy 13 (à partir de 1050 dollars), le portable 17,3 pouces Envy 17 (à partir de 1000 dollars) et la machine à écran 15,6 pouces retournable Envy x360 (à partir de 900 dollars).

Parmi cette gamme de PC portables, c’est sans aucun doute l’Envy 13 qui devrait remporter les suffrages des professionnels, de par son design, sa faiblesse épaisseur (1,2 cm) et son poids réduit (1,23 kg).

