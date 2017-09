HPE France: Gilles Thiebaut succède à Gérald Karsenti à la présidence

HPE France apparaît sous une nouvelle configuration de management pour la rentrée.

Début août, Gilles Thiebaut a pris les fonctions de président de HPE France alors que le manager occupait jusqu’ici les fonctions de directeur général.

Le changement dans le top management a été officialisé par voie de communiqué.

Cette nomination intervient après le départ de Gérald Karsenti dans le courant de l’été.

L’ex-DG de Hewlett-Packard France (depuis juillet 2011) avait assuré la transition liée à la scission des activités de la firme IT d’origine américaine (HP Inc qui conserve le logo et le nom d’HP, sur un périmètre comprenant les PC et les imprimantes) et HPE (recentrage sur les serveurs, stockage en réseau, et logiciels pour data center).

A partir de novembre 2015, Gérald Karsenti a pris la direction de la nouvelle entité Hewlett Packard Enterprise France. Presque deux ans plus tard, il quitte le groupe pour des raisons qui n’ont pas été précisées.

Son successeur Gilles Thiebaut a passé l’essentiel de sa carrière chez HP et HPE, après voir débuté chez Xerox en 1995.

Il a occupé différents postes à responsabilité au sein de la firme : Vice-Président de HP pour l’entité ESSN (Serveurs, Stockage et Réseaux) pour l’Europe de l’Ouest à partir de 20007 puis Vice-Président Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) pour les Ventes Indirectes (à partir de 2011).

En novembre 2016, Gilles Thiebaut avait pris les fonctions de Directeur Général de Hewlett Packard Enterprise en France.

La rentrée chez HPE France sera marquée par le lancement commercial des serveurs ProLiant GEN10 qui a la particularité d’intégrer une dimension de sécurité dans les puces intégrées (« silicon root of trust ») au-delà des performances augmentées.

La nouvelle gamme conciliant hardware et software a été présentée dans le courant du printemps.