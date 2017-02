HPE rachète Niara, spécialiste de l’analyse comportementale intelligente

HPE engrange les emplettes. Après Simplivity dans le domaine de l’hyperconvergence ou Cloud Cruiser, la firme américaine vient de mettre la main sur Niara, une jeune pousse spécialisée dans les outils d’analyse pour la sécurité.

Le constructeur définit Niara comme un leader sur le segment de marché émergent de « l’analyse des comportements des utilisateurs et des entités », UEBA (User and Entity Behavioral Analytics). La start-up basée à Sunnyvale propose une plateforme Big Data et analytique en indexant et traitant des datas de sécurité (firewall, web proxy, VPN, terminal, DLP, AD, DNS, DHCP, logs de badge, etc.) et réseau (paquets, flux…). Elle complète la solution Entity360 qui dresse un profil des risques en fonction des utilisateurs au sein des entreprises. Dans son analyse, Niara s’appuie sur des technologies de machine learning.

Niara intégré à ClearPass d’Aruba

Dans l’annonce de l’opération, HPE a précisé que les solutions de Niara citées précédemment, vont être intégrées dans son offre ClearPass d’Aruba à destination de l’infrastructure réseau avec une orientation IoT. « La combinaison du logiciel d’analyse comportementale nouvelle génération de Niara avec le portefeuille de sécurité réseau ClearPass d’Aruba, va offrir la solution de visibilité et le système de détection d’attaques les plus complets de l’industrie », indique dans un communiqué Keerti Melkote, vice-président senior et directeur général d’Aruba Networks, filiale de HPE.

Ce rachat, dont le montant n’a pas été dévoilé, n’est pourtant pas une surprise pour les spécialistes du secteur. En effet, les co-fondateurs de l’enteprise, Sriram Ramachandran et Prasad Palkar, sont tous deux des anciens employés d’Aruba. Une annonce d’un retour aux sources qui vient en parallèle de la retraite de Dominic Orr, CEO d’Aruba pendant 10 ans. Niara n’étaient pas non plus un inconnu. En novembre dernier, Niara rejoignait le programme partenaire d’Aruba ClearPass. Un accord prémonitoire.

