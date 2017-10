A cause de marges toujours plus réduites, HPE compte quitter le marché des serveurs en volume conçus spécialement pour les géants du Cloud.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) va modifier sa stratégie de vente de serveurs pour favoriser la rentabilité.

La firme IT californienne compte stopper la livraison en volume de serveurs aux géants du Cloud comme Google, Microsoft et Amazon, selon Silicon.co.uk.

Si ces profils de machines spécialisées se vendent par lots de milliers d’unités, ce type d’opération entraîne généralement des négociations avec les clients à la recherche de réductions importantes. Une démarche qui réduit drastiquement les marges de HPE.

Quitte à lâcher des marchés considérés à perte. Ainsi, en mars dernier, Microsoft a choisi de bouder les serveurs HPE, faute d’avoir obtenu les substantielles remises escomptées.

La bataille est rude sur le segment des serveurs. HPE subit la pression concurrentielle de fournisseurs chinois tels que Lenovo, Huawei, Inspur ou Quanta Cloud Technology (QCT) en plus des acteurs historiques Dell, Fujitsu ou Cisco, voire Oracle.

Entre le deuxième trimestre 2015 et celui de 2017, les ventes de serveurs chez HPE sont passées de près de 584 000 unités à à peine plus de 483 000, selon Statistica.

Vendre des produits à marge plus élevée

HPE n’entend pas quitter le marché des serveurs pour autant mais il va tirer l’approche marché vers le haut. Comme certains fabricants de téléphones mobiles, la firme technologique va se concentrer sur des modèles plus haut de gamme (donc porteurs de marges plus appréciables).

« Au cours du premier semestre 2018, HPE cessera de vendre des serveurs spécialisés conçus sur mesure aux fournisseurs de services de niveau 1 (Tier 1), que nous définissons comme Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, Tencent, Alibaba et Baidu », a confirmé le constructeur à Silicon.co.uk.

« Nous continuerons de vendre nos produits à marge plus élevée comme le stockage, les réseaux et les serveurs à valeur ajoutée à ces entreprises. »



Cette décision stratégique pourrait en partie expliquer les rumeurs de suppression de 5000 postes dans le monde, qui pourrait être annoncée d’ici la fin de l’année.

La fin de la vente de serveurs en volume entre également dans la volonté de HPE de simplifier son offre, à la fois matérielle, de services et de processus.

Depuis 2015, le groupe californien, dirigé par Meg Whitman, n’en finit pas de se transformer depuis sa scission en deux entités : HPE pour les solutions serveurs et services d’un côté, et HP Inc pour les offres PC et imprimantes.

