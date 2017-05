Le U11 de HTC réagit aux coups de pression

Le constructeur HTC vient de livrer un nouveau smartphone de haut de gamme, le U11. Un terminal accessible en précommande au prix de 759 euros TTC, avec une date d’envoi annoncée au 1er juin.

Particularité de ce téléphone, Edge Sense, un système permettant de lancer une action via l’application d’une pression sur l’un des côtés de l’appareil. Le tout sans bouton à chercher. « Une simple pression et Edge Sense vous permet de profiter encore plus de choses que vous aimez. Prise de photos. Démarrage de vos applications préférées. Dictée de texte. Par le passé, atteindre ces fonctionnalités était un vrai casse-tête, mais nous avons tout ramené à un seul geste, » peut-on lire sur le site du constructeur.

Un processeur très efficace

Les caractéristiques du U11 sont de haut de gamme, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 835 comprenant 8 cœurs ARM 64 bits cadencés à un maximum de 2,45 GHz. Mais aussi 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Ainsi qu’un écran 5,5 pouces d’une résolution de 2560 x 1440 points. Le capteur photo principal, de 12 mégapixels, se veut particulièrement lumineux, avec son ouverture de f/1.7, sa stabilisation optique intégrée et le support du HDR.

Le tout fonctionne sous Android 7.1, avec la surcouche HTC Sense. La batterie est un modèle de 3000 mAh, qui devrait proposer une autonomie étendue.

