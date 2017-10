Amazon annonce sa volonté d’ouvrir un centre de recherche spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) dans la ville universitaire allemande de Turbingen. Avec, à la clef, la création de 100 emplois au cours des 5 prochaines années.

La firme dirigée par Jeff Bezos rejoint ainsi Bosch, Facebook, BMW, Daimler et Porsche qui supportent une initiative lancée en 2016 axée sur des domaines tels que la robotique, l’apprentissage automatique et la vision par ordinateur.

Le centre de recherche en question sera localisé à proximité de l’institut Max Planck et s’appuiera sur deux experts que sont les professeurs Bernhard Schoelkopf et Michael J. Black. Ce dernier est un spécialiste de la vision par ordinateur mais aussi le fondateur de Body Labs, une startup précisément entrée dans l’escarcelle d’Amazon. Elle a développé un système d’IA permettant d’analyser le mouvement et la forme du corps humain en 3 dimensions.

Améliorer Alexa

Le professeur Schoelkopf est, de son côté, le co-inventeur de la technologie qui permet aux ordinateurs de comprendre la causalité. Un aspect névralgique pour Ralf Herbrich, directeur en charge de l’apprentissage automatique au sein d’Amazon.

Amazon exploitera la recherche menée au centre afin d’améliorer les Amazon Web Services et particulièrement sa technologie d’assistant domestique Alexa. Il s’agit du quatrième centre de recherche d’Amazon en Allemagne (après Berlin, Dresde et Aix-la-Chapelle).

Amazon a également indiqué apporter une contribution de 1,25 million d’euros à l’effort de recherche collaboratif de la Cyber Valley en Allemagne ainsi que 420 000 euros supplémentaires pour financer des bourses de recherche.

Crédit Photo : AWS