IA, Big Data, IoT, Saas : devenez la start-up star de Silicon.fr !

Après une édition 2016 qui a vu la victoire de Tilkee – spécialiste du suivi des propositions commerciales –, Silicon.fr et notre publication sœur ITespresso.fr s’associent une nouvelle fois au cabinet d’études CXP Group pour lancer un concours des meilleures start-up du B2B. Un jury de journalistes, analystes et professionnels choisira les solutions les plus prometteuses pour les entreprises, qu’il s’agisse d’offres ciblant la DSI ou directement les directions métier. Parmi l’ensemble des dossiers que nous recevrons, le jury sélectionnera une poignée de finalistes œuvrant dans le Big Data, l’intelligence artificielle (IA), l’IoT et le Saas/Cloud.

Les finalistes profiteront d’un stand sur le Forum CXP Group du 15 juin prochain, pourront pitcher, en session plénière, les 250 décideurs présents lors de cette journée et bénéficieront d’articles sur Silicon.fr et/ou sur ITespresso.fr, permettant de détailler leurs innovations et solutions. L’année dernière, 365Talents, AdotMob, Cozy Cloud, FinalCad, DriveYourTools et Tilkee avait été sélectionnés. Les votes du public, lors du Forum 2016, avaient consacré ce dernier.

Réservé aux start-up

Pour candidater, les start-up doivent télécharger et remplir le dossier de candidature (lien également en fin d’article), qu’il faudra renvoyer complété à l’adresse suivante, avant le 2/06 au soir : startup@lecxp.com

Les dossiers doivent être complétés de façon synthétique (une douzaine de slides maximum) ; des liens vers d’autres sources d’information (documents, vidéos…) sont les bienvenus.

Seuls les dossiers de sociétés de croissance seront examinés, le concours n’étant pas ouvert aux auto-entrepreneurs, entreprises unipersonnelles et éditeurs ou sociétés installés lançant une nouvelle offre (fut-elle innovante).

Téléchargez le dossier de candidature (document PowerPoint de 3 Mo)

