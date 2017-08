Télégrammes : L’IA retouche les photos instantanément, Niel investit au Sénégal, Une bande de 330 To, HBO : piratage majeur

Google retouche les photos en temps réel. En collaboration avec le MIT, la firme américaine a mis au point un algorithme de Machine Learning permettant de retoucher automatiquement et en temps réel les photos avant même de cliquer pour prendre le cliché. Traditionnellement, la retouche photo s’effectue après la prise de vue. La plupart des smartphones disposent d’outils basiques pour éliminer les yeux rouges, équilibrer les contrastes, la luminosité et les couleurs. Les deux partenaires ont éprouvé le modèle d’intelligence artificielle sur un jeu de données comprenant 5 000 images. Les premiers tests sont concluants en matière de rapidité et de qualité de la retouche. Une fonctionnalité que l’on pourrait retrouver sur les prochaines générations de smartphones Android.

Xavier Niel investit au Sénégal. Le fondateur d’Iliad vient d’investir dans l’opérateur sénégalais Tigo via sa holding personnelle, NJJ Capital. Sur cette opération, il est associé à la holding d’investissement Groupe Teyliom, contrôlée par le milliardaire Yerim Sow, et à Sofima, véhicule d’investissement en télécommunications géré par le groupe malgache Axian, détenu par la famille Hiridjee et partenaire de Free à La Réunion (Only). Tigo est le deuxième opérateur mobile au Sénégal derrière Orange Sénégal, filiale de l’opérateur historique Sonatel. Xavier Niel prend donc pied en Afrique après avoir investi en Europe, au sein de Salt (Suisse) et Monaco Telecom (Monaco).

IBM et Sony présentent une bande de 330 To. Non, le stockage sur bande n’est pas mort et il y a encore de la R&D dans ce domaine. Très en pointe, IBM repousse sans cesse les limites capacitaires des cartouches de stockage. En 2015, Big Blue, en collaboration avec Fujifilm, annonçait une cartouche de 220 To. Aujourd’hui, en partenariat avec Sony, IBM dévoile une bande de 330 To, soit une densité de 201 Go par pouce carré. Actuellement, les bandes utilisées dans les entreprises plafonnent à 15 To. Avec l’explosion des données, la bande peut se révéler financièrement intéressante pour l’archivage. Certains fournisseurs de Cloud utilisent ainsi cette technologie pour le stockage froid.

Leak HBO : un suspens digne de Game of Thrones ? Selon le Hollywood Reporter, HBO s’attend à des révélations embarrassantes suite au piratage de la société. Nos confrères s’appuient sur des témoignages internes qui affirment qu’ils ont affaire à une attaque coordonnée – avec probablement plusieurs points d’entrée. L’objectif des assaillants ne semble pas être de monnayer la compromission de HBO, la société n’ayant pas reçu de demande de rançon selon les sources du Hollywood Reporter. Ces dernières s’attendent plutôt à la divulgation de vidéos, de documents internes et de mails visant à embarrasser les studios qui emploient plus de 2 500 personnes. L’attaque pourrait avoir permis aux pirates de récupérer 1,5 To de données, soit sept fois le volume dérobé à Sony Pictures en 2014. Une masse d’informations considérable qui semble indiquer que le ou les hackers ont mis la main sur des fichiers son ou vidéo. Lors de leur premier « leak », ces derniers, qui se présentent sous le pseudo little.finger66, ont d’ailleurs dévoilé des épisodes inédits de deux séries HBO, Ballers et Room 104. Pour étudier cette affaire et sécuriser ses systèmes, le studio s’est rapproché du FBI et de la société Mandiant, qui avait déjà travaillé sur le hack de Sony Pictures. Ironiquement, Mandiant semble lui aussi avoir été victime d’une attaque ; en début de semaine, des documents dérobés à un de ses analystes ont été publiés sur Pastebin.