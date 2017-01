IA sur Raspberry Pi, Google y travaille

Décidément, les Raspberry Pi ont le vent en poupe. Après le lancement du compute module 3, la Fondation Raspberry vient d’indiquer, dans un message sur son blog, que Google s’intéresse au micro-ordinateur et travaille pour apporter ses outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique en 2017.

Ces outils ont pour vocation le développement de nouveaux projets combinant IA et micro-ordinateurs. Pour savoir quels outils porter sur Raspberry Pi, la Fondation et Google mènent une enquête auprès de la communauté des makers afin de connaître leurs choix. Des indications dans l’étude sont fournies quant aux solutions que va proposer Google. La firme de Mountain View devrait lancer prochainement des solutions de reconnaissance faciale et d’émotion, la traduction, le traitement du langage naturel et l’analyse des sentiments, pour les micro-PC. Elle devrait en complément procurer des éléments « sur la navigation, les bots et l’analyse prédictive », peut-on lire sur le message.

Cette initiative n’est pas sans rappeler celle de Mycroft, qui a présenté la semaine dernière le projet Picroft. Il s’agit d’une image procurant un assistant personnel intelligent au Raspberry Pi 2 et 3. Pour le CEO de Mycroft, cette image « est livrée à la communauté pour avoir rapidement accès à l’intelligence artificielle et la rendre facile à installer ». Une fois le package installé, il suffit de brancher un micro USB, un haut-parleur, et tout est paré pour développer son propre assistant personnel intelligent. Pour la première utilisation, il est recommandé de connecter également un moniteur et un clavier.

