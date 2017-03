IBM lance une offre Blockchain en mode Cloud et basée sur l’Open Source

Nouvelle initiative dans le secteur des solutions Blockchain, avec la sortie d’IBM Blockchain. Une offre qui s’appuie sur Hyperledger Fabric 1.0, un projet Open Source porté par la Linux Foundation et un ensemble d’acteurs de l’industrie.

IBM Blockchain permettra de créer des solutions qui pourront être déployées sur l’IBM Cloud, via des serveurs ultrasécurisés LinuxOne. « IBM a appliqué des décennies d’expérience en exploitant les plus grands systèmes de transaction au monde pour les banques, les compagnies aériennes, les gouvernements et les détaillants, afin de construire les services les plus sûrs pour l’entreprise », explique Marie Wieck, directrice générale d’IBM Blockchain. Un savoir-faire concentré donc au sein de cette nouvelle solution. Une offre qui décroche la certification EAL5+ et utilise des modules de chiffrement certifiés FIPS 140-2 Level 4.

Une solution d’identité en test au Canada

IBM Blockchain for Hyperledger Fabric v1.0 est accessible en tant que version bêta sur IBM Bluemix. Mais aussi en tant qu’image Docker certifiée par IBM sur le Docker Hub.

SecureKey Technologies et IBM travaillent également autour de solutions d’identités qui s’appuieront sur les technologies de Blockchain. Ce réseau d’identité est actuellement en phase de test au Canada. Il devrait être ouvert aux entreprises du pays courant 2017.

À lire aussi :



IA : IBM et Salesforce combinent Einstein et Watson

IBM Q : des ordinateurs quantiques à portée de Cloud

Résultats : IBM boucle son année 2016 de transformation Cloud

Crédit photo : © Max Sattana – Shuttestock