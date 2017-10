IBM et Cisco resserrent leur lien à travers un Centre d’Intégration à Montpellier

IBM et Cisco s’associent en France pour lancer un centre commun de solutions à Montpellier (Hérault). Cette coopération resserrée a vocation à faciliter l’accompagnement des clients français communs des deux firmes IT d’origine américaine.

Le Centre d’Intégration IBM Cisco se concentrera sur les combinaisons entre plusieurs plateformes technologiques : Cloud hybride, infrastructures VersaStack (intégrant la suite de produit de stockage IBM Spectrum) et solutions Analytics (basées sur Cisco UCS).

Trois entités IBM sont concernées par ce « pot commun IT » avec Cisco : Global Technology Services (services informatiques et conseil sur le cloud et les solutions cognitives), Systems (hardware) et Global Alliances (jonction avec son écosystème IT partenaire).

La mise à disposition des ressources en un centre commun a vocation à faciliter les démarches des entreprises clientes qui cherchent à monter des tests à partir des infrastructures respectives.

Le périmètre d’activité est large : cycle commercial, découverte des offres, support après-vente, formation, design des solutions et des tests de concepts innovants (proof of concept ou POC en anglais).

La plateforme de travail collaboratif Cisco Spark favorisera la concertation multi-sites.

Ces synergies, développées avec Cisco en France, représentent une déclinaison spécifique des IBM Systems Client Centers déployés dans le monde.

Le plus important en Europe étant justement celui de Montpellier, assure la firme technologique dirigée par Ginni Rometty.

Cisco et IBM ont l’habitude de multiplier les collaborations. Par exemple, à partir de 2015, les deux alliés technologiques avaient lancé VersaStack, un « package » réunissant IBM Storwize (stockage) et l’infrastructure intégrée Unified Computing System (UCS) de Cisco.

Traditionnellement, IBM développe des collaborations diversifiées et plus ou moins poussées avec son réseau partenaires (fournisseurs de solutions ou de services, intégrateurs…). On peut citer l’alliance scellée avec Sogeti (groupe Capgemini), qui a dépassé le cap des 10 ans.