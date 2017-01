IBM étoffe ses baies DS8880 en flash pour le cognitif

IBM a pris résolument le virage du stockage flash. En avril dernier, il lançait 3 nouvelles baies 100% flash : A9000, A9000R et la DS8888 pour les environnements mainframe. Aujourd’hui, Big Blue étoffe la famille des baies DS8880 pour les mainframes z et les serveurs Power. Au total 3 baies héritent d’une variante 100% flash en leur accolant la lettre F

La première sur la liste est la DS8884F. Elle est dotée de 256 Go de DRAM en cache et d’une capacité pouvant aller jusqu’à 154 To en stockage flash. Cette baie est spécialement conçue pour de la gestion de bases de données, du CRM, des ERP, des ressources humaines, du transactionnel.

Le second est la DS8886F orientée pour le milieu de gamme. Elle affiche un cache de 2 To de DRAM et une capacité allant à 614,4 To. Elle est capable de gérer plusieurs types de workload indique Big Blue, dont ceux cités pour la baie DS8884F.

Une version mini de Watson

Enfin, la dernière est la DS8888F considérée comme un système haut de gamme. Elle dispose elle aussi d’un cache de 2 To de DRAM, mais elle peut totaliser jusqu’à 1,22 Po en capacité de stockage flash. IBM adresse cette baie pour des tâches bien précises comme l’informatique cognitive, le machine learning, le langage naturel, le traitement vidéo, l’analyse prédictive et l’optimisation en temps réel.

Pour l’ensemble de cette gamme, le constructeur promet une haute disponibilité, avec une garantie de 99,9999 % d’accessibilité. Cela représente 5 secondes de temps d’arrêt par an. Pour montrer la performance de ces dernières baies, IBM souligne qu’elles partagent la même architecture avec la solution d’informatique cognitive Watson. Une version réduite somme toute, car Watson fonctionne sur un cluster de 90 systèmes Power 750, dotés chacun de 4 puces Power 7 embarquant 8 cœurs, soit un total de 2 880 cœurs. Il faut ajouter à cela 16 To de RAM, ainsi que les logiciels DeepQA et le framework Apache UIMA.

Les baies de la série D8880 all flash seront disponibles à partir du 20 janvier.

