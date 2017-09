IBM se rapproche du MIT pour approfondir l’IA

IBM et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) vont avancer main dans la main sur l’intelligence artificielle. La firme IT consent un investissement de 240 millions de dollars pour créer un nouveau laboratoire commun dans ce domaine.

Les fruits de la recherche fondamentale serviront à alimenter Watson du nom de sa plateforme d’informatique cognitive désormais exploitée à un niveau commercial dans plusieurs domaines (sécurité IT, e-commerce, CRM…).

IBM et le MIT développeront des approches harware, software et algorithme pour peaufiner leur approche de l’intelligence artificielle. Des efforts seront fournis pour que les recherches soient orientées vers des secteurs porteurs comme la santé ou la cybersécurité. Des quartiers généraux de divisions comme IBM Watson Health et IBM Security sont à proximité.

Les deux parties s’intéresseront également aux impacts économique, social et éthique de l’intelligence artificielle.

IBM dispose déjà de ressources R&D sur place à Cambridge, notamment une centaine de chercheurs qui explorent de nouveaux horizons AI.

Le nouveau labo sera co-présidé par Dario Gil qui chapeaute les recherches sur l’IA et l’ordinateur quantique (via la division IBM Q) et Anantha P. Chandrakasan (doyen de l’école d’ingénieurs du MIT).

Dans le courant de l’été, Microsoft a inauguré un nouveau centre de recherche IA localisé dans son quartier général de Redmond (Etat de Washington), a repéré ITespresso.fr.