IA : IBM et Salesforce combinent Einstein et Watson

IBM et Salesforce viennent d’annoncer un partenariat stratégique autour des technologies d’intelligence artificielle. Au cœur de cet accord, l’utilisation conjointe d’IBM Watson et de Salesforce Einstein.

« D’ici quelques années, chaque décision majeure – personnelle ou commerciale – sera faite avec l’aide de l’intelligence artificielle et de technologies cognitives, explique Ginni Rometty, CEO d’IBM. Cette année, nous nous attendons à ce que Watson touche un milliard de personnes. »

« La combinaison d’Einstein et de Watson rendra les entreprises plus intelligentes », remarque Marc Benioff, président et CEO de Salesforce, qui estime que l’alliance entre les deux sociétés permet de combiner le « meilleur des deux mondes ».

Intégration poussée des offres IBM au sein de Salesforce

Salesforce Einstein pourra profiter de la puissance de Watson, qui devrait lui ouvrir de nouvelles possibilités. À ce titre, les API de Watson seront disponibles au sein de l’offre Salesforce.

Données et prévisions météo seront également proposées via l’IBM Weather Lightning Component, qui sera distribué prochainement sur la boutique AppExchange de Salesforce.

Enfin, Bluewolf – filiale d’IBM – proposera des accélérateurs aux entreprises souhaitant adopter des solutions cognitives.

L’ensemble devrait être proposé aux entreprises au cours du second semestre 2017.

Crédit photo : © Jon Simon – Feature Photo Service pour IBM