Indiscrétion : le Galaxy S8 dévoile le bas

AndroidHeadlines vient de mettre la main sur une nouvelle photo du prochain smartphone de haut de gamme de Samsung, le Galaxy S8.

Si l’appareil n’apparaît pas en totalité, certaines caractéristiques de ce futur smartphone sont confirmées. Tout d’abord l’écran incurvé, qui va bord à bord de la gauche à la droite du terminal. Et presque jusqu’en bas, le bouton physique étant éliminé. La prise audio 3,5 mm est toutefois préservée. Un port USB Type-C est de la partie.

Cette nouvelle photo semble identique à celle qui avait fuité la semaine passée. Voir à ce propos l’article « Une photo du Galaxy S8 en fuite sur la Toile ». L’écran couvrant une plus grande partie de la surface de l’appareil, il faut s’attendre soit à un smartphone plus compact, soit à une diagonale-écran plus grande. C’est bien évidemment vers la seconde option que penchent les spécialistes du secteur.

5,7-5,8 pouces pour le Galaxy S8 ?

Un écran d’une diagonale de 5,7 pouces, voire 5,8 pouces, pourrait donc être adopté pour le Galaxy S8. Le S8 Plus devrait pour sa part opter pour une dalle de 6,2 pouces. Le tout avec un format plus allongé qu’à l’habitude et une résolution en adéquation : 1440 x 2960 points. Soit bien plus que la plupart des écrans LCD d’ordinateurs.

Côté processeur, deux solutions devraient être proposées : Qualcomm Snapdragon 835 et Samsung Exynos 8895.

