Ingenu combine Chine et Moyen-Orient pour renforcer son offre IoT

Encore inconnu en France, l’opérateur IoT (Internet des objets) Ingenu accentue sa présence à l’international. RPMAnetworks, son partenaire basé à Dubaï qui exploite sa technologie RPMA sur la zone Moyen Orient-Afrique du Nord, a annoncé, le 1er mai, un accord majeur avec son homologue chinois MCT China. Les deux acteurs vont œuvrer à développer et fournir des produits et services IoT pour le marché mondial.

Technologie sur bande du Wifi

Les futures solutions s’appuieront sur l’offre technologique RPMA (Random Phase Multiple Access ou accès multiple par phase aléatoire) de l’entreprise américaine dirigée par John Horn, un ancien responsable de l’offre M2M de T-Mobile. Ce protocole de réseau LPWA (faible consommation, longue portée) propre aux objets connectés s’appuie sur 80 MHz de la bande de fréquence 2,4 GHz du Wifi. Une bande libre unilatéralement partagée sur l’ensemble de la planète qui rend RPMA universel là où les autres bandes LPWA se distinguent d’un continent à l’autre (notamment 915 MHz en Amérique du Nord et Océanie, 868 MHz en Europe, 780 MHz en Asie aujourd’hui).

A partir de cette grande largeur de bande, Ingenu revendique pouvoir supporter jusqu’à 2 millions de connexions par point d’accès. Lequel peut couvrir jusqu’à 640 km². Bref, un sérieux concurrent aux autres protocoles LoraWAN et UNB, principalement, utilisé par les acteurs de la LoraAlliance, Sigfox, Actility, Qowisio, etc.

Une centaine de pays en vue

En s’associant avec un partenaire chinois, RPMAnetworks entend combiner les forces du marché moyen-oriental à celles de l’Asie, et particulièrement de la Chine et ses immenses capacités de production pour fournir de nouvelles offres IoT au reste de la planète. Les deux zones sont notamment considérées comme parmi les plus actives de la planète en matière d’adoption et de déploiement de solutions IoT. « En unissant nos forces, nous nous concentrerons sur la façon d’accélérer l’ensemble de l’industrie de l’IoT grâce à une adoption mondiale des normes, se réjouit Michael Zhou, PDG de MCT China. Le déploiement de RPMA en Chine a déjà établi un résultat concluant pour tous les aspects propre à la réalisation et l’innovation autour de l’IoT, et nous espérons reproduire ce succès à l’échelle mondiale. »

De quoi accélérer l’adoption de la technologie d’Ingenu au quatre coins du monde. A ce jour, les réseaux RPMA sont déployés dans 29 régions dont le continent américain, les pays du Golfe persique, l’Asie (Japon, Chine, Malaisie, Thaïlande), l’Australie. En Europe, Ingenu a posé ses antennes en Italie et au Portugal à ce jour. L’opérateur entend couvrir une centaine de pays avant la fin de l’année.

Lire également

IoT : Ingenu veut bousculer Lora et Sigfox en Europe avec sa technologie RPMA

Sigfox, Lora, Ingenu, Sensu et Telensa, les dieux de l’IoT en 2021

Plus de 700 milliards d’euros consacrés à l’Internet des objets en 2016