Intel accélère pour contrer les Ryzen d’AMD

DigiTimes dévoile qu’Intel aurait décidé d’accélérer la cadence en présentant de nouvelles offres processeur lors du Computex 2017, qui se déroulera en Asie début juin. La firme devrait alors lever le voile sur la plate-forme Basin Falls, qui comprendra les processeurs Skylake-X, Kaby Lake-X et le jeu de circuits X299. Lesquels seront accessibles fin juin.

Soit avec 2 mois d’avance sur le calendrier initialement prévu. La réponse sera toutefois insuffisante pour contrer les puces Ryzen d’AMD. Et Intel le sait. Aussi, des processeurs adoptant la microarchitecture Coffee Lake en 14 nm pourraient voir le jour dès août 2017, et non plus en janvier 2018, comme attendu précédemment.

12 cœurs chez Intel… et 16 chez AMD ?

Les Skylake-X devraient être accessibles en divers modèles de 6, 8 et 10 cœurs. Un modèle à 12 cœurs serait même prévu par Intel pour août. Côté puces Coffee Lake, divers processeurs Core i3/i5/i7 seront présentés en août, accompagnés du jeu de circuits Z370.

De quoi concurrencer sérieusement AMD, dont les meilleurs Ryzen 7 ne comprennent que 8 cœurs physiques. Seulement voilà, une version à 12 cœurs des Ryzen 7 serait d’ores et déjà dans les cartons d’AMD. Et il se murmure même que la firme pourrait répliquer avec un processeur à 16 cœurs. Une rumeur tout à fait plausible. Rappelons en effet qu’AMD prépare des processeurs pour serveurs équipés d’un maximum de 32 cœurs.

