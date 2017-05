Intel Core i9, la réplique aux Ryzen. Ryzen 9, la réplique aux Core i9 ?

L’arrivée des puces AMD Ryzen sur le marché en 2017 a provoqué un séisme dans le monde des PC. Moins chers et bien plus performants que les Core i7, les Ryzen 7 mettent Intel dans l’embarras.

Face à des Ryzen à 8 cœurs, dont certains modèles sont accessibles à moins de 400 euros TTC, Intel se devait de réagir. De fait, dans le monde desktop, les rares offres Intel à 8 cœurs sont vendues plus de 1200 euros. La firme propose également le Core i7-6950X à 10 cœurs, mais son prix dépasse les 1900 euros. Un positionnement intenable face à AMD.

Intel pourrait corriger le tir en lançant une nouvelle gamme de processeurs, les Core i9. Une famille qui devrait comprendre des puces Skylake-X à 6, 8, 10 et 12 cœurs :

Core i9-7800X : 6 cœurs, 12 threads, 3,5 GHz, 4 GHz en mode turbo ;

Core i9-7820X : 8 cœurs, 16 threads, 3,6 GHz, 4,5 GHz en mode turbo ;

Core i9-7900X : 10 cœurs, 20 threads, 3,3 GHz, 4,5 GHz en mode turbo ;

Core i9-7920X : 12 cœurs, 24 threads, (3,3 GHz, 4,5 GHz en mode turbo ?).

De quoi contrer efficacement la plupart des Ryzen 7. Y compris le haut de gamme Ryzen 7 1800X (8 cœurs, 16 threads, 3,6 GHz, 4 GHz en mode Turbo). À condition bien entendu que les prix soient attractifs.

AMD déjà prêt à répliquer

Mais AMD prépare déjà sa réponse. La firme pourrait en effet décliner ses futures puces pour serveurs à 32 cœurs dans des versions dédiées aux PC de haut de gamme, et proposant 16 cœurs physiques. En plus de possibles modèles à 10, 12 et 14 cœurs. De quoi reprendre la tête du classement sur les tests multithreadés.

