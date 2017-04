Intel annule son IDF17 de San Francisco et met fin à ce programme

C’est la conclusion d’une époque. Intel vient en effet de mettre fin à sa grand-messe annuelle, l’Intel Developer Forum. L’IDF 2017 de San Francisco est ainsi purement et simplement annulé. Il devait pourtant se dérouler du 15 au 17 août de cette année.

« Intel a fait évoluer son portefeuille d’événements et a décidé de retirer l’IDF de ce programme, explique laconiquement la société dans son communiqué. Merci pour près de 20 années d’Intel Developer Forum ! Intel dispose d’un grand nombre de ressources disponibles sur intel.com, y compris un Centre de ressources et de design avec de la documentation, des logiciels et des outils pour les concepteurs, ingénieurs et développeurs. »

Et la société d’appeler ses clients, partenaires et développeurs à contacter leur représentant Intel s’ils ont des questions.

Une activité qui se diversifie

Internet et les nouveaux modes de travail collaboratifs permettent d’être au plus proche des équipes d’Intel. Plus besoin dans ce contexte de créer l’évènement avec un grand rassemblement permettant à la société d’aller à la rencontre de ses clients et partenaires. Mais aussi de lancer – en fanfare – de nouvelles offres.

La firme explique que son activité est en mutation rapide, avec moins de PC et plus de gestion de la data, et des produits et secteurs variés : processeurs, FPGA, Optane ; intelligence artificielle, Internet des Objets, véhicules connectés, etc.

À lire aussi :

Intel promet +15 % de puissance avec ses Core 8G « Coffee Lake »

TAG Heuer et Intel, à l’heure de la smartwatch haut de gamme

Intel lance sa première vague de SSD Optane