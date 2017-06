Intel reprend la tête des performances sur les PC de bureau

Les tests commencent à fleurir sur la Toile pour les nouvelles puces de haut de gamme d’Intel. Cinq composants sont actuellement proposés par dans la famille X-series :

Core i5-7640X : 4 cœurs (4 threads), 4,0 GHz (4,2 GHz en mode turbo), 242 dollars ;

Core i7-7740X : 4 cœurs (8 threads), 4,3 GHz (4,5 GHz en mode turbo), 339 dollars ;

Core i7-7800X : 6 cœurs (12 threads), 3,5 GHz (4,0 GHz en mode turbo), 389 dollars ;

Core i7-7820X : 8 cœurs (16 threads), 3,6 GHz (4,3 GHz en mode turbo), 599 dollars ;

Core i9-7900X : 10 cœurs (20 threads), 3,3 GHz (4,3 GHz en mode turbo), 999 dollars.

Les premiers se veulent sans conteste des concurrents des AMD Ryzen 5 et 7. Quant au dernier, il se destine à enfoncer le clou face à la concurrence. Et les résultats des tests sont sans appel : le Core i9-7900X est plus performant que le plus rapide des Ryzen 7. Et la présence d’une unité de traitement AVX-512 (jusqu’alors réservée aux Xeon Phi) laisse augurer de bonnes choses en matière d’optimisations futures.

L’AMD Ryzen Threadripper en embuscade

Le problème pour Intel est sur un autre plan que les performances. Environ 30 % plus rapide qu’un Ryzen 7 1800X, le Core i9-7900X est aussi deux fois plus cher. Et les futurs Core i9 à 12, 14 et 18 cœurs devraient l’être encore plus. Des tarifs respectifs de 1199, 1399, 1699 et 1999 dollars sont ainsi annoncés. Le Core i9 12 cœurs sera disponible en août et les autres modèles en octobre.

De son côté, AMD devrait proposer les processeurs Ryzen Threadripper en août, avec 12 et 16 cœurs. Pour des prix qui pourraient ne pas dépasser les 849 dollars pour le plus rapide de ces composants. De quoi sérieusement entamer le leadership du Core i9 10 cœurs, vendu 999 dollars.

