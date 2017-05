Intel dévoile les processeurs Core X-series, proposant de 4 à 18 cœurs

Intel vient de présenter ses processeurs desktop Core X-series. Des puces gravées en 14 nm qui se veulent une réponse aux Ryzen d’AMD. La première vague de solutions proposées par la firme mise sur le rapport performance/prix, avec 5 références :

Core i5-7640X : 4 cœurs (4 threads), 4 GHz (4,2 GHz en pointe), 6 Mo de cache L3, 112 W, 242 dollars ;

: 4 cœurs (4 threads), 4 GHz (4,2 GHz en pointe), 6 Mo de cache L3, 112 W, 242 dollars ; Core i7-7740X : 4 cœurs (8 threads), 4,3 GHz (4,5 GHz en pointe), 8 Mo de cache L3, 112 W, 339 dollars ;

: 4 cœurs (8 threads), 4,3 GHz (4,5 GHz en pointe), 8 Mo de cache L3, 112 W, 339 dollars ; Core i7-7800X : 6 cœurs (12 threads), 3,5 GHz (4 GHz en pointe), 8,25 Mo de cache L3, 140 W, 389 dollars ;

: 6 cœurs (12 threads), 3,5 GHz (4 GHz en pointe), 8,25 Mo de cache L3, 140 W, 389 dollars ; Core i7-7820X : 8 cœurs (16 threads), 3,6 GHz (4,3 GHz en pointe), 11 Mo de cache L3, 140 W, 599 dollars ;

: 8 cœurs (16 threads), 3,6 GHz (4,3 GHz en pointe), 11 Mo de cache L3, 140 W, 599 dollars ; Core i9-7900X : 10 cœurs (20 threads), 3,3 GHz (4,3 GHz en pointe), 13,75 Mo de cache L3, 140 W, 999 dollars.

Le Core i7-7820X, avec son prix raisonnable et ses 8 cœurs physiques, devrait remporter les suffrages d’une majorité d’utilisateurs exigeants.

Un processeur 18 cœurs à 1999 dollars !

Intel a également levé le voile sur des solutions proposant encore plus de cœurs, mais en se gardant bien ici de préciser leur vitesse de fonctionnement. Et pour cause, puisqu’elle pourrait être nettement abaissée, afin de préserver l’enveloppe thermique du processeur :

Core i9-7920X : 12 cœurs, 24 threads, 1199 dollars ;

: 12 cœurs, 24 threads, 1199 dollars ; Core i9-7940X : 14 cœurs, 28 threads, 1399 dollars ;

: 14 cœurs, 28 threads, 1399 dollars ; Core i9-7960X : 16 cœurs, 32 threads, 1699 dollars ;

: 16 cœurs, 32 threads, 1699 dollars ; Core i9-7980X : 18 cœurs, 36 threads, 1999 dollars.

La réponse d’AMD est attendue. La firme prévoit de lancer les Ryzen Threadripper à 10, 12, 14 et 16 cœurs. Intel ferait donc la course en tête, avec son CPU à 18 cœurs. Mais, dans la pratique, c’est bel et bien AMD qui tirera son épingle du jeu, avec des tarifs probablement bien plus accessibles.

