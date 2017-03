Intel lance sa première vague de SSD Optane

Intel livre aujourd’hui la première génération de ses SSD Optane. Des unités de stockage qui ne s’appuient pas sur des composants Flash Nand classiques, mais sur de la mémoire 3D XPoint, à mi-chemin entre Flash et RAM.

L’Intel Optane SSD DC P4800X prend la forme d’une carte PCI Express d’une capacité de 375 Go. Son prix est extrême : 1520 dollars. Des offres au format U.2 ainsi que des capacités de 750 Go et 1,5 To sont d’ores et déjà annoncées.

Les performances sont bien là avec des vitesses en lecture et en écriture de respectivement 2400 Mo/s et 2000 Mo/s. Des valeurs similaires à celles des meilleurs SSD actuels. L’offre Optane se distingue toutefois par le nombre d’entrées/sorties par seconde : 550 000 en lecture et 500 000 en écriture. Autre avancée, une latence comprise entre 60 et 200 microsecondes en écriture pour assurer 99,999 % des opérations demandées. Contre environ 2800 microsecondes pour réaliser 99 % des commandes reçues par les meilleurs SSD actuels.

Adapté aux applications critiques

Dans le cadre d’une lourde charge, la solution Optane SSD PC P4800X affiche des taux de réponse jusqu’à 35x meilleurs que les SSD, tout en proposant une nette progression de la qualité de service. Bref, l’offre Optane se montrera très adaptée aux charges lourdes, nécessitant des performances particulièrement constantes.

Avec la Memory Drive Technology, certains serveurs Xeon pourront même utiliser le P4800X comme de la RAM classique. Il sera alors possible de créer des configurations mixant RAM et Optane. Par exemple des offres biprocesseurs à 3+24 To.

