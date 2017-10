L’intelligence artificielle au top des tendances technos de Gartner

Lors de la conférence Symposium/ITxpo 2017 d’Orlando, les analystes de Gartner ont dévoilé les 10 grandes tendances technologiques qui impacteront les entreprises dans les années à venir.

L’intelligence artificielle irradie l’ensemble de l’édition 2018.

« La création de systèmes qui apprennent, s’adaptent et agissent de manière autonome sera au centre des préoccupations des fournisseurs de technologies au moins jusqu’en 2020 », a déclaré David Cearley, Vice-président et associé du Gartner.

Le cabinet d’études du secteur technologique considère que l’intelligence artificielle, en particulier l’apprentissage automatique (machine learning), est « le socle des activités et écosystèmes numériques à venir ».

Les techniques d’IA évoluant rapidement, « les organisations devront investir de manière significative dans les compétences, les processus et les outils pour en tirer profit. »

Par ailleurs, l’IA soutient la montée en puissance d’applications et machines intelligentes, des agents virtuels aux robots et automates, sans oublier les drones et les véhicules autonomes.

Les industries et différents segments, dont celui des ERP, seront impactés.

Jumeau numérique, calcul à la périphérie, immersion…

Gartner met aussi l’accent sur le « jumeau numérique » (digital twin) des entités. Par exemple, EDF, va créer d’ici 2020 ses premiers jumeaux numériques de réacteurs nucléaires.

L’objectif est de mieux prévoir les arrêts de réacteurs et de coordonner les opérations entre le groupe et ses sous-traitants et fournisseurs.

Pour Gartner : « Les représentations numériques de notre monde seront progressivement reliées de manière dynamique à leur équivalent réel et les unes aux autres. Elles seront complétées de fonctionnalités basées sur l’IA pour la simulation, l’exploitation et l’analyse avancées. »

Une autre tendance forte du classement est celle du Cloud intelligent couplé au calcul à la périphérie du réseau (Edge computing). Cette approche est utilisée dans l’Internet des objets (IoT), notamment.

Dans la catégorie des expériences immersives, Gartner intègre les plateformes conversationnelles, collaboratives et cognitives, la réalitée virtuelle, augmentée et mixte.

Blockchain et sécurité adaptative

Le cabinet Gartner clôt son classement avec les technologies et réseaux mesh (ou réseaux maillés) : la Blockchain, le modèle d’interaction applicative orienté évènements (ou « event-driven ») et, enfin, l’architecture de sécurité adaptative.

Ci-dessous, une infographie Gartner du top 10 des tendances technologiques :

