Internet Archive propose une extension anti erreur 404 pour Chrome

Internet Archive lance une nouvelle extension pour le navigateur web Chrome qui devrait rendre de sérieux services à ceux souhaitant accéder à des ressources web anciennes. Lorsqu’une page n’est plus en ligne, l’extension va chercher son contenu archivé sur le service Wayback Machine.

Fini donc les erreurs HTTP 404 (fichier non trouvé). Mais également les erreurs de type 408 (temps d’attente de la requête écoulé) ; 410 (ressource non disponible) ; 451 (ressource non disponible pour raisons légales) ; 500 (erreur interne du serveur) ; 502 (réponse erronée de la passerelle ou du proxy) ; 503 (service indisponible) ; 504 (temps d’attente de la passerelle ou du proxy écoulé) ; 509 (dépassement du quota de bande passante) ; 520 (Cloudfare : erreur inconnue) ; 521 (Cloudfare : serveur web non accessible) ; 523 (Cloudfare : serveur d’origine introuvable) ; 524 (Cloudfare : timeout) ; 525 (Cloudfare : connexion SSL impossible) et 526 (Cloudfare : certificat SSL invalide).

Non-collecte des données de surf ?

L’extension est accessible sur cette page du Chrome Web Store. Comme toujours avec ce type de service, il faudra être prudent concernant les informations éventuellement transmises à Internet Archive. Une société qui n’a pas toujours été irréprochable en matière de respect de la propriété intellectuelle. Elle assure toutefois sur son blog ne pas collecter les adresses IP des utilisateurs de cette extension.

