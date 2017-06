L’iPhone a 10 ans : Cisco lui offre une app de sécurité pour l’entreprise

Le 29 juin 2007, Steve Jobs dévoilait l’iPhone, un téléphone qui allait changer la face des usages en mobilité en faisant notamment entrer des applications professionnelles (en plus de celles orientées grand public) sur un appareil accessible au plus grand nombre. Cisco profite des 10 ans du plus vendu des smartphones, pour annoncer vouloir renforcer la sécurité de l’usage de l’iPhone et de l’iPad en entreprise. Une volonté qui se traduira par l’app Cisco Security Connector pour iOS.

« Alors que les appareils iOS sont incroyablement sécurisés, les organisations ont encore besoin d’un niveau accru de visibilité et de contrôle sur tous les périphériques d’entreprise, justifie David Ulevitch, vice-président responsable de la division Security Business chez Cisco. Que [les entreprises] enquêtent sur un incident de sécurité ou tentent d’accroître la protection des utilisateurs sur Internet, la visibilité et le contrôle sont des exigences fondamentales. »

Visibilité et contrôle

Security Connector entend donc apporter visibilité et contrôle des applications iOS sur les réseaux des organisations tout en assurant le caractère privé des données. Pour y faire, la solution combinera Cisco Umbrella et Cisco Clarity. Le premier propose une passerelle Internet dans le Cloud qui filtre les menaces avant qu’elles n’atteignent les infrastructures des entreprises. Le second, Clarity, est une solution de protection anti-malwares des terminaux. Enfin, la vie privée et les données des entreprises seront protégées par le chiffrement des requêtes Internet DNS. Comme n’importe quelle application, Security Connector pourra être déployée sur les smartphones et tablettes d’Apple via une solution de MDM (mobile device management), à commencer par celle de Cisco, Meraki Systems Manager.

« Le Cisco Security Connector offre aux entreprises la vision la plus granulaire de ce qui se passe sur les périphériques mobiles d’entreprise et fournit la meilleure protection aux utilisateurs, partout où ils se déplacent, commente le responsable sécurité. Avec Cisco Security Connector, les entreprises auront maintenant la capacité de répondre aux exigences des auditeurs en matière de gestion des risques et de la conformité et, finalement, d’étendre l’adoption d’iOS. »

Pas avant l’automne

Aussi alléchante soit-elle, l’application ne sera pas disponible avant l’automne 2017. Les organisations les plus impatientes pourront néanmoins découvrir ses fonctionnalités à travers le programme de bêta test qu’ouvre Cisco (disponible ici).

Cette future solution témoigne de l’usage massif de l’iPhone à des fins professionnelles. Tout comme l’accord MobileFirst for iOS qu’Apple et IBM avaient signé en juillet 2014 dans lequel la société d’Armonk s’engageait à développer une centaine d’applications optimisées pour l’iPhone et l’iPad. Plus récemment, Cisco et Apple entraient il y a bientôt deux ans en collaboration pour améliorer l’usage des applications iOS sur les réseaux d’entreprise fournis par l’équipementier. Et dire qu’il y a dix ans, Cisco et Apple ont failli être les pires ennemis du monde IT.

Photo via Visualhunt