Les iPhone 8 et iPhone 9 mettent cap sur l’Oled

Selon l’analyste Steve Milunovich d’UBS, l’iPhone 8 devrait être accessible à un prix de base de 870 dollars en version 64 Go ; 1070 dollars avec 256 Go d’espace de stockage.

Un prix sensiblement plus élevé que celui appliqué aux iPhone 7 et 7 Plus actuels. L’analyste estime toutefois que cette hausse sera justifiée par la présence de fonctionnalités avancées, comme l’utilisation d’un écran Oled.

Benjamin Geskin pense pour sa part avoir mis la main sur des photos de l’iPhone 8. Au menu, une façade sans bouton, ce qui laisse à penser que l’écran pourrait occuper toute la surface disponible (comme sur le Galaxy S8). Les boutons latéraux seraient toutefois conservés. Un double capteur d’images arrière serait également de la partie.

De l’Oled dans l’iPhone 9

Pas encore sorti, l’iPhone 8 se fait déjà piquer la vedette par son successeur. Un rapport de The Investor se penche en effet sur un accord signé récemment entre Apple et Samsung relatif à la fourniture de dalles Oled en 2018. Lesquelles seront à priori utilisées pour le successeur de l’iPhone 8.

Selon ce rapport, deux tailles d’écran auraient été commandées par Apple à Samsung : 5,28 pouces et 6,46 pouces. Soit plus que les 4,7 pouces et 5,5 pouces employés actuellement pour les iPhone 7 et 7 Plus. Ceci accréditerait la thèse selon laquelle une plus grande partie de la surface disponible en façade sera exploitée à l’avenir par Apple.

