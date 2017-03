Un iPhone 8 Edition pour les dix ans des smartphones Apple ?

Il ne fait aucun doute qu’Apple proposera cette année de nouvelles éditions de ses smartphones, les iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Une nouvelle gamme par an, comme il se doit dans le monde iPhone.

La rumeur enfle toutefois quant à la sortie prochaine d’une édition spéciale de l’iPhone. C’est en effet cette année, le 29 juin, que le smartphone de la firme de Cupertino soufflera sa dixième bougie. L’occasion rêvée de proposer un « iPhone Edition ».

Cette solution pourrait être annoncée fin juin. Dans le cadre de la WWDC 2017 ? Elle pourrait apporter quelques nouveautés afin de se différencier des iPhone 8 et 8 Plus, comme un écran Oled incurvé et l’absence de bouton physique.

Apple garde le rythme

Depuis 2007, Apple a su maintenir un rythme de renouvellement annuel pour ses smartphones :

2007 : iPhone

2008 : iPhone 3G

2009 : iPhone 3GS

2010 : iPhone 4

2011 ; iPhone 4s

2012 : iPhone 5

2013 : iPhone 5c et 5s

2014 : iPhone 6 et 6 Plus

2015 : iPhone 6s et 6s Plus

2016 : iPhone 7 et 7 Plus

Fin mars 2016, la firme de Cupertino avait également lancé une Special Edition de son iPhone, le SE. Une offre plus accessible que l’iPhone 6 vendu alors et qui visait le marché du milieu de gamme Premium, et non le haut de gamme pressenti pour l’iPhone Edition.

