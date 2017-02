Apple sur le point de démarrer la production de l’iPhone 8. Apple devrait lancer plus tôt qu’attendu la production de l’iPhone 8, selon une note des analystes John Donovan et Steve Mullane de BlueFin. Selon eux, la firme de Cupertino n’entend pas avancer la date de commercialisation du prochain modèle de smartphone toujours prévu pour septembre mais être en mesure de répondre à une demande qui devrait s’avérer plus élevée que celle de l’iPhone 7. Non seulement, Apple est persuadé de la capacité de séduction de l’iPhone 8 mais la firme estime qu’un volume important de clients a besoin de faire évoluer leur smartphone. Selon les rumeurs, l’iPhone 8 innovera dans la gamme Apple par une charge à induction, des améliorations au niveau du capteur photo, une face avant sans bouton physique et un dos en verre comme l’iPhone 4 pour un cerclage qui pourrait faire appel à la céramique. La technologie Oled pour équiper l’écran n’est pas exclue.

HPE va revendre du Mesopshere. Le constructeur américain a annoncé un accord OEM pour distribuer la plateforme DC/OS de Mesosphere. La start-up propose une solution Open Source capable de créer des applications, gérer des conteneurs et déployer des clouds hybrides. HPE s’est engagé à intégrer l’OS Cloud dans ses serveurs, ses produits de stockage et des services. Au début de la collaboration, HPE va placer Mesosphere au sein des serveurs ProLiant fonctionnant sous Linux. Pour la partie stockage, Mesosphere va embarquer les plateformes 3PAR StoreServ All-flash et les solutions software-defined storage StoreVirtual. HPE poursuit de monter en gamme sur la partie conteneur. En juin 2015, il avait clairement expliqué que le futur de l’infrastructure passerait par Docker.

18 millions d’iPhones piratables. Pas moins de 76 applications iOS seraient vulnérables à une attaque de type Homme-du-milieu (Man-in-thr-middle). Des applications aussi populaires que Cheetah Browser, Paypal ou Free VPN permettraient donc à un attaquant d’intercepter les données saisies, comme un mot de passe ou un numéro de carte bancaire, voire de les manipuler, rapporte Will Strafach de Verify.ly. En cause, la facilité à faire accepter de faux certificats TLS par les applications en question. Les failles ne seraient pas inhérentes à l’OS mobile mais bien dues à une mauvaise implémentation du code réseau par les développeurs. Lesquels sont donc les seuls à pouvoir corriger le problème. Les utilisateurs peuvent contourner les risques en n’utilisant pas de réseau Wifi, notamment public. Si la vulnérabilité n’en reste pas moins présente sur un réseau mobile, elle demande beaucoup plus de moyens à un attaquant qu’en Wifi pour intercepter une communication afin d’expédier un certificat trompeur. Selon Strafach, les applications en cause auraient été téléchargées 18 millions de fois. Laissant supposé qu’environ 18 millions d’utilisateurs d’iPhone sont potentiellement exposés.

Elon Musk rejoint la fronde contre le décret Trump. Ce ne sont plus 96 sociétés, mais 128 qui se sont associées pour dénoncer le décret Trump sur l’immigration. Dans leur plaidoyer, les firmes américaines d’Adobe à Zynga, ont dénoncé le caractère « illégal » et « anticonstitutionnel » d’un texte « nuisible au commerce américain, à l’innovation, à la croissance ». Les contestataires ont reçu le soutien d’Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, qui était dans un premier temps plutôt favorable à une conciliation avec Donald Trump. Mais finalement, il a pris le parti de dénoncer lui aussi ce texte. Parmi les autres signataires, on note la présence de HP, mais toujours pas d’écho d’Oracle ou d’IBM.