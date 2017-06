L’iPhone 8 présenté en vidéo sur YouTube

L’iPhone 8 devrait fêter dignement le 10e anniversaire des smartphones Apple, avec un design radicalement changé. Les dernières photos et vidéos en fuite sur la Toile laissent apparaître un terminal mobile dont la taille sera un intermédiaire entre l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus : 14,4 x 7,1 x 0,75 cm.

L’atout phare de l’iPhone 8 sera son écran, de 5,8 pouces, contre 5,5 pouces pour l’iPhone 7 Plus. L’encombrement réduit de l’appareil est rendu possible par l’adoption d’un écran pleine couverture, bord à bord sur les quatre côtés.

Une vidéo YouTube (signée OnLeaks et TigerMobiles.com) permet de découvrir cet appareil. Qui disposera d’un double capteur d’images arrière. Mais aucun bouton physique en façade. Écran pleine couverture oblige. La vidéo permet de confirmer la taille de l’iPhone 8, mais pas sa capacité à être rechargé en mode sans fil.

Un smartphone de haut de gamme plus ‘standard’

Avec l’iPhone 8, Apple casse les codes de la gamme iPhone. Et rentre toujours un peu dans le rang, avec une offre à grand écran, sans bords. Une tendance de fond pour les smartphones de haut de gamme proposés dorénavant.

En toute logique, iOS 11 sera le système par défaut de ce nouveau smartphone. Une offre qui proposera de nouveaux outils, Dock et Files, lui permettant d’être plus proche d’un OS desktop. Un atout pour le nouvel iPhone.

