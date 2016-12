Les iPhone et iPad d’Apple restent les stars des sapins de Noël

Les chiffres de Flurry Analytics sont sans appel : Apple a encore une fois été la star des smartphones et tablettes offerts pour Noël 2016. « Les terminaux mobiles Apple continuent à être le cadeau à offrir, résume le cabinet d’analyse. Pour chaque terminal Samsung activé, Apple en a eu deux. »

44 % des nouvelles activations de terminaux mobiles ont concerné des iPhone et iPad d’Apple. Samsung arrive en seconde place avec 21 % des activations. Moitié moins donc. Les autres acteurs sont en net retrait : Huawei affiche 3 % d’activations ; LG, Amazon, Oppo, Xiaomi et Motorola sont tous à 2 % d’activations.

Les machines de Google, les Pixel et Pixel XL, ne sont pas dans le classement de Flurry Analytics. « Avec seulement deux appareils et un accueil mitigé sur le marché, Google n’a pas su générer d’excitation pour cette saison des fêtes », explique Flurry Analytics.

Les usages classiques non pris en compte

Ces chiffres correspondent aux activations de terminaux mobiles. Ils sont donc en trompe-l’œil. En effet, nombre d’acquéreurs de smartphones Android n’utilisent leur terminal qu’en tant que téléphone mobile classique. Ils ne l’activent donc pas sur les plates-formes de distribution de logiciels.

A contrario, les possesseurs de machines de haut de gamme, comme les Galaxy S ou les iPhone, se ruent sur les boutiques applicatives pour télécharger des jeux et outils permettant d’enrichir leur nouvelle acquisition.

Il en va de même pour ceux achetant une tablette. Un produit axé par définition sur la consommation d’applications mobiles. Chose qui ne permet toutefois guère de booster le taux d’activation de ce type de produit, en nette perte de vitesse face aux smartphones premium à écran de grande taille.

Les phablets s’imposent de plus en plus

Les phablets, disposant d’écrans d’une diagonale allant de 5 pouces à 6,9 pouces, sont en rapide croissance pour cette période de fêtes. Ce format représente 37 % des ventes de terminaux mobiles, contre 27 % un an plus tôt, et seulement 13 % en 2014.

Les smartphones de taille moyenne (de 3,5 pouces à 4,9 pouces) souffrent de la montée des phablets, avec des parts de marché qui ont passé de 63 % en 2014, à 54 % en 2015, puis 45 % cette année. Les tablettes représentent 17 % des ventes. Un taux globalement inchangé par rapport à Noël 2015 (18 %), mais en net recul face à Noël 2014 (22 %).

Avec leur format intermédiaire, les phablets semblent donc vouloir s’imposer aussi bien face aux smartphones classiques qu’aux tablettes. Chose d’autant plus vraie qu’Apple s’est décidé – sur le tard (fin 2014) – à investir ce marché avec ses iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus et iPhone 7 Plus. Ce dernier modèle propose par ailleurs un double capteur photo. Une solution de choix pour les photographes mobiles.

Crédit photo : © Melpomene – Shutterstock