Jeff Bezos est en passe de devenir l’homme le plus riche de la planète. Sa fortune est aujourd’hui estimée à 84,6 milliards de dollars. Soit 5 milliards de moins que celle de Bill Gates, actuel numéro un des milliardaires.

Après avoir bouleversé le monde de la distribution de livres au début des années 1990, Amazon a rapidement diversifié son offre. Jusqu’à devenir un acteur presque classique de la grande distribution, en annonçant le rachat la semaine passée des supermarchés bio Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. Avec les modes de distribution rapide proposés par Amazon, et ceux à venir (drones, robots), ce sont les courses classiques que le géant américain envisage de livrer à ses clients.

L’autre grand succès d’Amazon, c’est le numérique. Avec les liseuses Kindle et les tablettes Fire. Mais aussi avec son Cloud, les Amazon Web Services, devenu l’un des plus populaires au monde. Et derrière, toujours la même stratégie : offrir la meilleure plate-forme de vente de produits et services à ses partenaires professionnels.

Un pari bientôt gagné ?

Jeff Bezos pourrait rapidement gagner la première place du classement des personnes les plus riches de la planète. L’action Amazon, qui grimpait vendredi de +2,44 % en séance, à 987,71 dollars, est en effet donnée à 1110 dollars d’ici un an. Elle pourrait donc fortement progresser dans les mois à venir.

