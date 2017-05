Jive Software passe dans les mains d’Aurea

En pleine convention JiveWorld à Las Vegas, Jive Software, fournisseur californien de solutions collaboratives, entre dans le portefeuille du groupe familial texan ESW Capital, qui exploite un catalogue de logiciels pour les entreprises : Aurea (relation client), Ignite (marketing digital), Trilogy (gestion des ventes de véhicules en ligne) et sa filiale Versata.

L’acquisition, réalisée par la branche Wase d’ESW Capital, s’élève à 462 millions de dollars. Jive va renforcer les assises d’Aurea, éditeur de solutions technologiques spécialisé dans « l’expérience client ».

L’opération sera finalisée le mois prochain. L’intégration de Jive dans Aurea aboutira à son retrait en Bourse. Coté au NASDAQ depuis fin 2011, Jive revendique plus de 30 millions d’utilisateurs et près d’un millier de clients à l’international. Fin 2012, on l’avait repéré à travers un petit deal marquant pour la French Tech. Aurea avait acquis la start-up Producteev, créée trois ans plus tôt par l’entrepreneur français Ilan Abehassera à New York.

Le collaboratif au service de l’engagement client

« Avec Jive en complément, Aurea va chercher à transformer l’engagement et la collaboration des employés et des clients comme un pilier de la vision de l’expérience client », évoque Scott Brighton, CEO of Aurea, dans une déclaration disponible sur le site Web.

L’éditeur américain revendique 4 000 clients dans le monde pour un millier de collaborateurs. Sa gamme de solutions s’adresse surtout au segment du retail avec des logiciels de gestion de points de vente et un ERP pour les opérations de back-office mais plus globalement aux firmes ayant des problématiques de canaux de commercialisation de produits ou de services.

Aurea, qui vise aussi le marché français (sans disposer d’équipes locales), affiche comme référence un groupe français : Saint-Gobain, précise ITespresso.

Globalement, il revendique plus de 1500 clients, parmi lesquels Disney, British Airways ou encore Bank of America.

Si le compteur du site Web corporate d’Aurea est bien actualisé, Jive correspond à la neuvième acquisition d’Aurea depuis 2012.

crédit photo © Kritchanut – shutterstock