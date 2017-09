Juniper renforce sa sécurité avec la technologie d’analyse de Cyphort

Juniper Networks va renforcer son offre de sécurité préventive. L’équipementier vient d’annoncer son intention d’acquérir Cyphort.

Cette start-up de la Silicon Valley est spécialisée dans les analyses des menaces pour assurer la défense préventive des grandes et moyennes entreprises qu’elle sert en tant que clientes.

Construite autour d’une architecture ouverte, la solution Adaptive Detection Fabric de Cyphort s’intègre aux outils de sécurité existants dans l’objectif de détecter, et bloquer, les menaces qui auraient réussi à franchir les premières lignes de défense du réseau.

« En exploitant la puissance de son moteur d’analyse, la technologie de Cyphort complète les plates-formes traditionnelles d’information sur la sécurité et la gestion des événements (SIEM) et, dans certains cas, fournit une solution plus efficace et plus simple pour les entreprises clientes », indique Khutchins sur le blog de Juniper.

Cyphort en renfort de Sky ATP

Dans ce cadre, la technologie qui devrait être acquise pour la fin du mois de septembre viendra renforcer l’offre de solutions Sky ATP (Advanced Threat Prevention) de l’équipementier américain, tant pour les systèmes Cloud que sur site.

Juniper espère ainsi améliorer les performances de sa solution, élargir le nombre de types de fichiers supportés et bénéficier de nouvelles capacités de détection, notamment pour les e-mails dans le Cloud, et l’analyse des malware.

Une démarche qui s’inscrit dans la vision de Juniper d’installer la sécurité à chaque point du réseau à travers ses solutions Software Defined Secure Networks (SDSN).

Toute l’équipe de Cyphort rejoindront Juniper. Dont, a priori, le PDG Manoj Leelanivas qui a passé 14 ans de sa carrière chez Juniper Networks en tant que vice-président exécutif en charge des ventes dans le monde des technologies avancées.

Auparavant, le manager avait officié sept ans chez le concurrent Cisco.

