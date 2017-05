Kotlin devient un des langages de programmation de base d’Android

Les développeurs Android avaient jusqu’à présent le choix entre utiliser le langage de programmation Java ou du code natif écrit en C++. Une nouvelle alternative leur est maintenant proposée : Kotlin.

Kotlin est prévu pour fonctionner directement sur une machine virtuelle Java, mais aussi sous ART, l’environnement d’exécution proposé sous Android. Tout en se montrant interopérable avec le code Java.

Le langage de programmation Kotlin permettait déjà de créer des applications Android. Mais il est maintenant traité à égalité avec Java et C++. Une offre mature et solide, très appréciée des développeurs Java de haut niveau.

Kotlin en standard dans Android Studio 3.0

Et pour cause, puisque cette offre a été créée par des experts du monde Java, auxquels nous devons des outils comme IntelliJ IDEA. Ce super Java a en effet été mis au point par les Tchèques de JetBrains

Rappelons qu’IntelliJ IDEA sert de base à Android Studio. Android Studio 3.0 sera d’ailleurs livré en standard avec le support de Kotlin.

Google et JetBrains ont par ailleurs annoncé s’associer afin de basculer la gouvernance du projet Open Source Kotlin vers une Fondation indépendante. Nous devrions en apprendre plus à ce sujet lors de la KotlinConf, programmée pour les 2 et 3 novembre 2017 à San Francisco.

Kotlin permet aujourd’hui de créer du code pour la JVM d’Oracle, ART de Google, mais aussi pour les moteurs JavaScript des navigateurs web. Prochaine étape, la génération de code natif.

