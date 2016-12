Les mises à jour de Windows posent parfois plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. C’est le cas de la dernière en date, la KB3201845, proposée le 9 décembre dernier. Il s’agit d’une mise à jour cumulative pour Windows 10 1607 « Anniversary Update » et Windows Server 2016. Elle remplace la précédente (la 3200970). Depuis son installation, certains utilisateurs se plaignent de ne plus avoir de Wifi depuis leurs ordinateurs portables et de bureau. Le message « No Internet Connection » s’affichent quand ils tentent de se connecter à leur routeur sans fil.

Ce que reconnait à demi mot Microsoft. « Si vous rencontrez des problèmes de connexion à Internet, nous vous recommandons de redémarrer votre PC », peut-on lire dans un bandeau ajouté en en-tête de la page de support dédiée à la mise à jour. Sans pour autant faire référence à des difficultés liées au Wifi. Si la connexion Internet n’est pas rétablie d’une manière ou d’une autre, les utilisateurs affectés auront du mal à appliquer un correctif. Lequel pourrait être diffusé demain mardi à l’occasion du Patch Tuesday. Ceux qui n’auraient pas encore appliqué la mise à jour auraient peut-être tout intérêt à attendre la prochaine.

Un problème de connexion récurrent chez Windows 10

Si la mise à jour KB3201845 corrige ou améliore un certain nombre de fonctionnalités (gestion des terminaux, de la batterie, drag&drop dans SharePoint, bug de lecteur DC/DVD partagé, annuaire, Windows Explorer, Internet Explorer…), aucune ne concerne le Wifi. La perte du protocole de connexion sans fil est d’autant plus surprenante que les bêta-testeurs du programme Windows Insider avaient bénéficié de cette mise à jour en novembre dernier sans visiblement constater d’incompatibilité.

Les problèmes de connexion Internet de Windows 10 semblent d’ailleurs récurrents. Dès août 2015, soit quelques jour après la livraison de Windows 10, nombre d’utilisateurs rapportaient leur difficultés à se connecter en Wifi dans un forum de l’éditeur à travers une discussion baptisée « windows 10 wifi doesnt have a valid IP configuration ».

Suggestions de solutions

La plupart du temps, il semble que le problème vienne d’un bug du DHCP, le protocole d’affectation automatique d’une adresse IP. Si c’est bien le cas, le problème pourrait être contourné en attribuant manuellement une adresse fixe au terminal affecté (depuis les propriétés des Connexions réseau). Autre suggestion proposée dans le forum : désinstaller la carte réseau à partir du gestionnaire de périphériques, cliquer sur l’icone de Recherche de modification du matériel (pour la réinstaller), et redémarrer l’ordinateur. Dans le cas de TomR.r1, l’astuce a fonctionné. Les commandes ipconfig /release, ipconfig /flushdns et ipconfig /renew passées depuis l’Invite de commande en mode Administrateur peuvent également aider. L’utilisateur pourra aussi se référer à la page de Microsoft dédiée aux problèmes Wifi de Windows 10. A condition de bénéficier d’une connexion Internet.

crédit photo © alphaspirit – shutterstock