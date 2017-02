La Poste à la fois boostée et pénalisée par Internet

Sur l’année 2016, le groupe La Poste a enregistré un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros, en croissance de 1,1 % par rapport à 2015. Son résultat d’exploitation grimpe de 11,5 %, à 975 millions d’euros. Enfin, le résultat net part du groupe progresse de 33,6 % pour atteindre les 849 millions d’euros.

L’envoi de courriers et colis reste la locomotive du groupe. Toutefois, le courrier classique cède 2 % sur un an (CA de 9,1 milliards d’euros) ; -5,2 % en volume. En cause, la dématérialisation des écrits, boostée par Internet.

Dans le même temps, l’activité colis progresse de +3,6 % (CA de 1,7 milliard d’euros). À noter également, la forte hausse de La Poste sur le marché du colis rapide : +8,6 % et 6,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’année. Et là encore, qui est la cause principale de cette hausse ? Internet, via le commerce en ligne, qui soutient le marché de la vente à distance et multiplie les envois de Colissimo et Chronopost. Le volume des colis et colis rapides envoyés progresse ainsi respectivement de +6,6 % et +11,2 %.

Le numérique en croissance

Le numérique prend également une part de plus en plus importante dans le groupe La Poste. Le chiffre d’affaires réalisé dans ce secteur gagne 8,7 % sur un an, à 609 millions d’euros (+5,8 % à périmètre constant, dès acquisitions ayant boosté le CA 2016 du groupe dans ce secteur).

Nous y trouvons des services comme Docapost, qui a pour ambition d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, ou encore Mediapost Communication.

À lire aussi :

Résultats : Lenovo plombé par les smartphones et serveurs

Résultats 2016 : Nokia peine à avaler Alcatel-Lucent

Cisco s’envole en Bourse, suite aux résultats rassurants

Crédit photo : © ra2studio – Shutterstock