La recharge sans fil en approche sur les iPhone d’Apple

Apple a rejoint en catimini le Wireless Power Consortium. C’est ce que dévoile aujourd’hui le site 9TO5Mac. La firme de Cupertino est en effet dorénavant citée sur le site de ce groupement (voir cette page web).

De quoi relancer la rumeur concernant l’adoption de systèmes de recharge sans fil sur les prochains iPhone. Mais aussi d’autres bruits de couloir concernant les modèles d’iPhone 8 qui seront proposés au public. Deux modèles seraient similaires aux actuels iPhone 7 et un dernier à écran OLED incurvé. Il sera difficile d’avoir mieux de ce côté, les industriels n’étant pas en mesure d’équiper l’ensemble des iPhone en dalles OLED. Voir à ce propos notre précédent article « Apple voudrait des iPhone OLED, mais l’industrie n’est pas prête ».

Apple ne confirme pas… pour le moment

Apple ne pouvait ignorer plus longtemps les systèmes de recharge sans fil, modernes et très appréciés des utilisateurs de smartphones. Interrogée à ce sujet, la firme botte pour le moment en touche : « Apple est un membre actif de nombreuses organisations chargées de mettre au point des standards, en tant que tant que leader et contributeur. Apple se joint au Wireless Power Consortium pour participer et contribuer à l’élaboration ouverte et collaborative des futures normes de recharge sans fil. Nous sommes impatients de collaborer avec le WPC et ses membres. »

