La vente de Citrix sur les rails

La vente de Citrix Systems serait engagée. L’entreprise de Fort Lauderdale aurait engagé la banque Golden Sachs Group afin de trouver un repreneur, croit savoir l’agence Bloomberg qui s’appuie sur une source anonyme proche du dossier. Un dossier qui s’annonce compliqué en regard de la valorisation de l’entreprise qui pourrait impliquer l’engagement de plusieurs repreneurs, y compris des fonds d’investissements.

Qui plus est, la revalorisation ces derniers temps de la société complique la possibilité pour les investisseurs de proposer une prime pour Citrix. La valeur de l’action a bénéficié d’une progression de 30% ces douze derniers mois, rapporte l’agence d’actualités économiques. Citrix est aujourd’hui valorisé 13,3 milliards de dollars environ pour 908 millions de dollars de revenus net (au quatrième trimestre).

Citrix revient de loin. Après une période de fluctuation, l’entreprise a subi des restructurations et changements stratégiques imposées sous la pression du fonds d’investissement Elliott Management qui dispose depuis juillet 2015 d’un siège au conseil d’administration suite au départ du directeur général Mark Templeton. Depuis, Eliot cherche un repreneur tout en ayant simplifiée le catalogue. La firme s’est ainsi séparée de sa gamme GoTo, ses ses solutions CloudPlatform et CloudPortal Business Manager et a basculé la plupart de ses solutions dans le Cloud.

crédit photo © zimmytws / Shutterstock.com