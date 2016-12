La version francaise du site Moonfruit débarque

La société d’origine anglaise Moonfruit.com, annonce aujourd’hui le lancement de Moonfruit.fr, la version francophone de son outil de création et d’administration de sites Internet.

Ce service se destine à tous les internautes de l’Hexagone qui sont passionné par le 3W. Son ambition : permettre de créer facilement un vrai site. Une information qui devrait réjouir les utilisateurs de blogs et les artistes en herbe?

Grâce à l’interface du logiciel Flash SiteMaker 4.0, la création de sites Internet devient véritablement accessible à tous, et ce, en quelques clics.

« Le Web 2.0 donne à chacun des possibilités d’expression inédites, on peut désormais en toute liberté se créer une véritable identité sur la toile. C’est une réelle accélération de l’expression individuelle et donc, de la mise en relation des individus à laquelle on assiste aujourd’hui. Depuis sa création en 2000, Moonfruit s’inscrit parfaitement dans cette logique. C’est pour faciliter toutes ces démarches que nos équipes ont su élaborer cet outil de création et d’administration de site, pour que chacun puisse revendiquer une présence de qualité sur la toile », déclare Joe White, Directeur de Moonfruit.

« Nous avons ouvert une version française de Moonfruit parce que de nombreux internautes venaient utiliser notre site en version anglaise. Des villes comme Paris sont tout à fait adaptées, et l’Internet y est très bien développé, le haut débit est presque partout, ce qui est loin d’être le cas à Londres par exemple. La France est un environnement idéal pour Moonfruit »,poursuit White.

La société, comptabilise déjà plus de 1,5 million de sites. La valeur ajoutée de Moonfruit est donc certainement sa forte communauté, citons par exemple le blog Moonfruit Lounge, qui regroupe la communauté des créateurs de sites et permet de se plonger tout de suite dans la création de sites et aussi de poser des questions à d’autres utilisateurs.

Signalons enfin que Moonfruit a rejoint en 2005 le projet initié par Gandi.net. Il s’agit de composer un groupe indépendant et alternatif de services Internet autour des noms de domaines et de la création de sites.

Afin de célébrer le lancement de Moonfruit.fr, la société propose d’offrir, à tous ceux souhaitant ouvrir un compte utilisateur sur Moonfruit.fr, les droits d’enregistrement pour une durée d’un an, et ce, quelque soit le compte choisi parmi tous ceux disponibles ! La liste des prix et des options est consultable sur ce lien.

Guide pas à pas

Tout d’abord il faut choisir un type de site, personnel, associatif, professionnel avec, si on le souhaite, l’adaptation du système Paypal qui permet la vente en ligne? Ensuite priorité au design et à la personnalisation, une option qui n’est pas sans rappeler la création de blog.

L’utilisateur peut aussi affiner sont travail en installant sur son URL des d’outils statistiques afin de connaître le taux de fréquentation de votre site (compteurs, inscription possible à Google Analytics), d’un système de référencement efficace pour doper son trafic…

Hormis l’offre pour le lancement du site, chaque nouvel utilisateur peut bénéficier d’une offre promotionnelle de gratuité qui s’étend sur 2 semaines. Moonfruit vous donne également la possibilité d’administrer votre site gratuitement, en accordant la diffusion de publicités pertinentes par rapport au contenu (Google AdSense).

Par ailleurs, pour ceux ayant choisi une offre payante, Moonfruit permet l’utilisation de Google AdSense pour une rémunération par annonce cliquée.

Quelques exemples de création :

-Le site de dj-jamieanderson,

-Celui du groupe Fineapple

-Et enfin du photographe Sclawrence