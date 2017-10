Le langage Swift perd de son charme auprès des développeurs

Lancé en 2014, le langage de programmation Swift pour macOS et iOS avait grimpé en flèche jusqu’à entrer dans le Top 10 de l’index Tiobe, un indicateur de popularité des scripts informatiques.

Mais la technologie d’Apple est retombée à la 16e place dans l’index d’octobre 2017. « Et il décline de mois en mois », indique le programme communautaire. En un an, il a perdu 4 places (-0,34%).

Une tendance qui s’explique par le choix des développeurs à se tourner vers des frameworks hybrides. Ceux-là génèrent du code pour les environnements mobiles Android et iOS à la fois, évitant aux développeurs un double travail.

En la matière, Microsoft Xamarin (C#), Apache Cordova (JavaScript) et Ionic (JavaScript) s’inscrivent comme les principaux outils hybrides des développeurs mobiles.

« En conséquence, les langages comme C# et JavaScript gagnent en popularité aux dépens de langages comme Java et Swift », indique Tiobe. Lequel, pour mémoire, établit son classement sur la base de la popularité des langages informatiques indexés dans les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu).

Java en perte de vitesse aussi

S’il perd plus de 6% d’usage, Java n’en reste pas moins le langage préféré des développeurs devant C, également en perte de vitesse (-1,46%), et C++, stagnant (-0,79%) et C# (-0,51%).

Aux 5e, 6e et 7e places, Python, JavaScript et PHP se maintiennent respectivement (+0,03%, +0,26%, +0,05%). En 8e position (+0,08%), Visual Basic .NET ferme le banc des langages qui n’ont pas bougé de leurs places respectives depuis un an.

Scratch est celui qui connait la plus forte évolution. Il passe de la 23e à la 14e place. Suivi de MATLAB qui saute de la 19e à la 13e.

Delphi/Object Pascal arrive désormais à la 11e place (15ee précédemment) et Ruby se distingue à la 10e (13e auparavant).

Incontournable dans les systèmes embarqués, l’Assembleur gagne deux rangs et entre dans le top 10 à la 9e place.

Objective-C (17e place), Visual Basic (18e), Go (20e) et Perl (12e) effectuent les plus impressionnants plongeons (entre 7 et 3 places de perdues selon les cas).

Lire également

C et C++ restent les champions de la programmation système

Le créateur de Swift quitte Apple pour Tesla

Apple Swift 3.0 et Google Angular 2 en rupture avec l’ancien

crédit photo : McIek / Shutterstock