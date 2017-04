Le ‘laptop ban’ de Trump bientôt étendu ? Le secrétaire d’Etat américain à l’Intérieur, John Kelly, a indiqué hier, lors d’une audition au Congrès, que les Etats-Unis sont susceptibles d’étendre la mesure empêchant les passagers des avions d’emporter tout équipement électronique plus gros qu’un smartphone en cabine. Mesure qui vise, en particulier, les ordinateurs portables. Pour l’instant, l’interdiction, qui a été copiée par le Royaume-Uni, concerne les passagers au départ de 10 aéroports, tous situés dans des pays à majorité musulmane. Selon les autorités américaines, cette décision découle de la volonté des terroristes d’élaborer des bombes pouvant tenir dans un laptop et susceptibles d’échapper aux systèmes de sécurité des aéroports. Plus tôt dans la semaine, un article du Wall Street Journal nous apprenait que l’administration Trump envisage également de demander aux voyageurs arrivant aux Etats-Unis l’accès aux données de leur smartphone et à leurs comptes de réseaux sociaux.

Microsoft et Sage associent Office 365 et Ciel. Sage et Microsoft lancent la solution Sage 50c Ciel (comptabilité, gestion commerciale et paie) intégrant la suite bureautique Office 365. Destinée aux TPE et disponible depuis la mi-mars, cette offre vise à combiner les fonctions locales développées par Sage, le potentiel des services de Microsoft dans le Cloud (en particulier Outlook et le To de stockage de fichiers sur OneDrive) et une dimension mobile. Sage prévoit d’enrichir la solution d’ici la fin juin avec l’intégration de modules comme Sage Capture (app mobile pour des prises de vues de factures ou de devis avec intégration directe dans OneDrive), Sage Intelligence (BI) et Sage Dashboard (pilotage de la comptabilité). « La cible privilégiée, ce sont clairement les très petites entreprises. C’est ce qui correspond aux structures d’une vingtaine de collaborateurs au maximum. Cette cible représente le cœur des entreprises françaises », explique Serge Masliah, directeur général de Sage Europe du Sud, chez nos confrères d’ITespresso.

Box déploie ses multi-zones en Europe. A l’occasion de son World Tour à Londres, Box est revenu sur les récentes évolutions de son offre de services de stockage Cloud, qu’il étend désormais à l’Europe. Le fournisseur a annoncé le renfort de son offre multi-zones avec l’ouverture d’une Box Zone dans la capitale britannique, qui succède à Zurich et Dublin, conformément à l’annonce du 8 mars dernier. Cette solution vise ainsi à garantir la localisation des données des entreprises dans une région précise. Autre annonce confirmée, Key Safe, un service de chiffrement géré par le client. Tout comme Box Gouvernance, des outils de conformité réglementaire ainsi qu’une certification de conformité aux règles d’entreprises contraignantes (BCR). Le co-fondateur et Pdg de Box Aaron Levie a également promis, dans les mois à venir, une nouvelle version de Box plus adaptée aux nouveaux besoins des entreprises, comme le streaming vidéo en HD.