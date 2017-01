Lavabit, La messagerie sécurisée de Snowden, annonce son retour

La messagerie sécurisée utilisée par Edward Snowden, Lavabit, renait de ses cendres. Son fondateur et directeur, Ladar Levison a choisi la date de l’investiture du nouveau président américain, Donald Trump, pour relancer sa société et son service. Dans un communiqué, il justifie le retour de la messagerie pour protéger « l’indépendance, la justice et la liberté » garanties par la Constitution des Etats-Unis.

En 2013, le service de messagerie sécurisé avait fermé ses portes brusquement. Son propriétaire avait précisé dans un message : « J’ai été contraint de prendre une décision difficile : devenir complice de crimes contre le peuple américain ou abandonner près de dix ans de dur labeur en fermant Lavabit. Après mûre réflexion, j’ai décidé de suspendre les opérations […] En l’état actuel des choses, je ne peux pas raconter ce qui m’est arrivé ces six dernières semaines, même si j’ai par deux fois fait les requêtes nécessaires. » En mars dernier, on apprenait que cette fermeture était liée aux requêtes du FBI concernant le compte mail d’Edward Snowden (Ed_Snowden@lavabit.com).

Réactiver DIME et Magma

Ladar Levison constate peu de changements dans le monde depuis que l’ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, a divulgué au monde entier les méthodes d’espionnage massif de la NSA. Pour lui, le besoin en systèmes de communication sécurisés et privés existe toujours. Une affirmation à moduler avec l’intégration de plus en plus fréquente du chiffrement de bout en bout par les fournisseurs de messagerie et le développement d’offres de messagerie sécurisée comme ProtonMail. Mais malgré son silence de près de 3 ans, Ladar Levison pense que Lavabit peut faire la différence. Il a créé en 2014, DIME (Dark Internet Mail Environment), un standard du chiffrement de bout en bout. Il était combiné à Magma, un serveur mail Open Source supportant DIME.

DIME et Magma ont été publiés, les utilisateurs de Lavabit devraient donc être en mesure prochainement de restaurer leurs anciens comptes et de paramétrer différents niveaux de sécurité souhaités. Lavabit Reloaded propose 3 niveaux de sécurisation : « confiant » donnant la gestion des clés au serveur, « prudent » où le serveur dispose des messages et des clés, et « paranoïaque » où le serveur n’a pas la clé privée.

Les nouveaux utilisateurs peuvent se pré-enregistrer en bénéficiant de réduction sur la capacité de stockage. 15 dollars par an pour la formule standard avec 5 Go de données ou 30 dollars par an pour un stockage de 20 Go dans la formule Premier. Le paiement se fait par carte bancaire ou par bitcoin.

