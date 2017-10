Le machine learning s’invite chez Box

Comment toujours mieux tirer parti de la valeur des contenus ? En lui appliquant des traitements à base d’intelligence artificielle (IA). C’est le choix fait par Box. A l’occasion de la conférence BoxWorks 2017, Aaron Levie, cofondateur et PDG de Box, a présenté Box Skills, un framework dédié à la conception d’outils de machine learning appliqués aux contenus hébergés par le service de stockage en ligne.

Avec cette nouvelle malle à outils, les développeurs vont pouvoir concevoir leurs propres fonctionnalités d’IA. Ils pourront ainsi y associer plusieurs fonctionnalités pour effectuer des processus métier « intelligents », utiliser des solutions tierces d’apprentissage machine ou développer une fonctionnalité de traitement spécifique aux données d’une entreprise ou un secteur.

Par exemple, le fournisseur de solutions de capture Ephesoft a développé un système qui extrait automatiquement les données d’un contrat pour les présenter sous forme d’une fiche personnalisée selon un profil donné (recrutement de nouveaux salariés, prêt bancaire…). Il faudra néanmoins aux développeurs attendre début 2018 pour bénéficier de l’outil encore en bêta.

Trois Box Skills Kit

Des Box Skills Kit dédiés apporteront la vision par ordinateur, l’indexation vidéo ou encore « l’analyse du sentiment et du ton » dans les contenus. Autant d’informations nouvellement exploitables à de coûts acceptables grâce à l’automatisation sur lesquels les entreprises pourront s’appuyer pour générer de nouvelles activités ou optimiser leurs fonctionnements, selon le fournisseur du service Cloud.

« Alors que les entreprises restent les chefs de file de la transformation numérique, elles doivent extraire plus de valeur ajoutée et d’intelligence de leurs contenus, déclare Aaron Levie. Box Skills est un framework unique qui permettra de numériser et d’automatiser presque tous les processus métier sur Box. »

Des services développés à partir de Box Skills sont déployés chez Google Cloud, IBM Watson et Microsoft Azure. Celui du Cloud Platform propose l’analyste d’images pour la détection d’objets, de concepts individuels, de capture de texte, d’ajouts automatiques de mots-clés pour organiser le classement des images. Watson, de son côté, s’attache à décrypter l’audio pour transcrire, analyser et indexer les discours afin de pouvoir y naviguer comme dans un texte. Enfin, l’offre Azure Cognitive appliquera le même service mais pour les vidéos, analyse faciale comprise. Box Skills y entrera en fonction le 1er novembre prochain.

De nouveaux services « intelligents » avec Box Graph

L’entreprise a profité de sa conférence de San Francisco pour présenter Box Graph. Egalement enrichie à coups de machine learning, cette solution renferme un réseau intelligent de contenus, de relations et d’activités que Box exploitera pour proposer à ses clients de nouvelles expériences et services. L’entreprise de Redwood City assure que les données restent confinées dans une instance de Box et resteront accessibles selon les droits d’accès des utilisateurs.

Feed compte parmi les premiers services tirés de Graph. « Il s’agit d’un flux d’activités personnalisé qui sélectionne et présente à chaque utilisateur Box les mises à jour, ressources et contenus les plus pertinents », indique l’organisation. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder instantanément aux contenus qui les concernent en priorité, de découvrir des contenus recommandés selon son activité et réseau de collaborateurs, ou encore consulter les contenus les plus populaires au sein de son entreprise.

Recherche améliorée, recommandations personnalisées de fichiers et d’applications, nouveaux services de sécurité autour de la détection automatique d’anomalie et menaces devraient prochainement voir le jour chez Box. « Box Skills et Box Graph représentent des cas pratiques d’application de l’intelligence au service de l’entreprise. Ces solutions garantissent à nos clients de générer de la valeur ajoutée grâce à tous les contenus qu’ils possèdent dans Box », résume Jeetu Patel, directeur produit chez Box.

Lire également

Box intègre Microsoft Azure dans son offre de stockage en ligne

Box se glisse dans le Workplace de Facebook

Box s’associe à Amazon et IBM pour conquérir l’Europe