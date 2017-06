Le Samsung Galaxy Note 8 présenté fin août ?

Samsung pourrait présenter le Galaxy Note 8 fin août prochain lors d’un événement organisé à New York. Précisément le 26 août, rapporte le média coréen Naver. Une date qui anticipe de quelques jours le show d’Apple qui présentera son iPhone 8 en septembre et fêtera les 10 ans d’existence de son smartphone.

Il y a donc de fortes possibilités que Samsung tente d’anticiper les ventes de son futur terminal doté d’un stylet sur celles d’Apple. Et essayer de regagner des points sur un marché américain où Android s’est affiché en retrait ses derniers mois. En espérant pour le constructeur coréen que cette précipitation n’entraîne pas les mêmes conséquences qui l’avaient obligé à retirer le Note7 du marché suite à des problèmes de surchauffe de la batterie.

L’héritage du Galaxy S8

Le Note 8 devrait néanmoins bénéficier de la conception des Galaxy S8 et S8+ qui, à ce jour, n’ont pas révélés de problèmes d’exploitation rédhibitoires. Outre l’incontournable stylet S Pen, le Note8 pourrait néanmoins s’en distinguer avec une batterie plus fournie (et donc une autonomie plus grande) et une double configuration du capteur photo (comme sur l’iPhone 7 Plus).

Il restera aussi à vérifier si Samsung aura réussi à intégrer le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran (et non plus sur la coque arrière où son accès n’est pas des plus ergonomiques). Selon les dernières rumeurs, ce ne sera pas le cas et cette configuration n’est pas attendue avant le Galaxy S9. Mais qui sait… Dans le cas contraire, le capteur pourrait bouger au milieu du dos afin d’être plus accessible. Et conserver l’écran sur l’intégralité de la façade avant.

