Lenovo présente ses ThinkPad 2017

En prélude au CES 2017 de Las Vegas, Lenovo lève le voile sur ses nouvelles gammes ThinkPad. Les stars de la firme dans le secteur des ordinateurs portables à vocation professionnelle.

La gamme 2017 de la firme chinoise va sans aucun doute se montrer très intéressante. Avec l’intégration par exemple de modules M.2 Optane de 16 Go, équipés de la mémoire non volatile 3D XPoint d’Intel. Une première sur le marché. Cette technologie sera pour le moment utilisée pour accélérer l’accès à des disques de plus grande taille.

Autres avancées, l’adoption de puces Intel Kaby Lake, de l’USB Type-C, de mémoire DDR4 plus rapide et de nouveaux touchpads. Le nombre de logiciels préinstallés par le constructeur devrait également être réduit au maximum. La fin du bloatware ?

Du classique… modernisé

Machine à écran retournable sur le clavier, le ThinkPad Yoga 370 va proposer un écran de 13,3 pouces Full HD et du Tunderbolt 3.

Les gammes ThinkPad T470 (14 pouces) et T570 (15,6 pouces) devraient se tailler la part du lion, avec du Thunderbolt 3, des processeurs de nouvelle génération, un module Optane de 16 Go optionnel. Mais aussi la possibilité d’installer jusqu’à 32 Go de RAM et de disposer d’un GPU dédié, un Nvidia GeForce 940MX.

Le ThinkPad T470s se veut plus fin, mais sera aussi un peu moins performant. Il ne sera ainsi possible d’installer que 24 Go de RAM. Particularité, il sera accessible en couleur argentée. Une première sur un ThinkPad. À l’opposé, le ThinkPad T470p se veut plus épais et propose des processeurs à 45 W. Le choix idéal pour ceux en mal de puissance CPU.

En dessous de la gamme T, nous trouvons les L470 et L570, ainsi que le ThinkPad 13. Des machines plus accessibles, mais toujours en Full HD et avec des puces Intel Kaby Lake.

Enfin, la star des salariés itinérants a aussi droit à son refresh. Le ThinkPad X270 est une machine 12,5 pouces qui pourra afficher une autonomie maximale de plus de 21 heures, lorsqu’associée à une seconde batterie de haute capacité.

